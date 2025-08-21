La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza trae a la provincia el Campeonato Argentino de Rally MTB, reafirmando el apoyo oficial al desarrollo del mountain bike y sus talentos locales.

El 30 y 31 de agosto, Mendoza será protagonista del ciclismo nacional con una competencia que trasciende lo deportivo: el Campeonato Argentino de Rally MTB 2025 se disputará en el marco de la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza, una apuesta fuerte del Gobierno provincial para seguir impulsando el mountain bike en Mendoza.

La competencia se desarrollará en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña, en un trazado que recorre sectores emblemáticos como el Estadio Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria. Durante dos jornadas, Mendoza será el epicentro del ciclismo de montaña, con la participación de ciclistas de todo el país, con organización bajo normativa de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo).

Esta disciplina ha crecido de forma sostenida y notoria en la provincia, formando corredores de élite que hoy representan al país en los principales circuitos. En esta edición del Argentino de Rally se presentarán los mendocinos: Fernando Contreras, campeón argentino XCO categoría Élite; Lucía Miralles, subcampeona panamericana de XCO en Asunción y campeona argentina XCO Sub-23; Agustín Tarantelli, campeón argentino XCO Junior; Delfina Moyano, campeona argentina XCO Cadetes. También recorrerá el circuito mendocino la catamarqueña Maite Ovejero, campeona argentina Junior XCO.

La competencia se desarrollará en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña.

La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza no solo celebra el deporte, sino que consolida una política pública que apuesta al desarrollo del MTB como herramienta de inclusión, vida saludable y proyección deportiva. El Parque Deportivo de Montaña, con su geografía variada, vegetación autóctona y vistas imponentes, ofrece un entorno ideal para una competencia segura, exigente y visualmente espectacular.

La inscripción se encuentra habilitada a través de un formulario en línea. Las categorías disponibles incluyen todas las edades y niveles, tanto en ramas masculinas como femeninas:

Élite: 19/+ (2006 y antes)

Juniors: 17-18 (2007 – 2008)

Cadetes: 15-16 (2009/2010)

Menores: 13-14 (2011/2012)

Master A: 35-39 (1986/1990)

Master B1: 40-44 (1981/1985)

Master B2: 45-49 (1976/1980)

Master C1: 50-54 (1971/1975)

Master C2: 55-59 (1966/1970)

Master D1: 60-64 (1961/1965)

Master D2: 65+ / 1960+

Promocionales A: 1986 – 2006

Promocionales B: 1961 – 2005

Damas Promo: Categoría única

Estará en disputa la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza.

Ya confirmaron su particiación ciclistas de Río Negro, La Rioja, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Mendoza.

II Juegos Nacionales Juveniles de MTB XCC – XCO

En el marco del Argentino de Rally, la provincia fue elegida para ser sede de los Juegos Nacionales Juveniles, que se realizarán el 30 de agosto, previo al Campeonato Argentino de Rally. Correrán en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza en las siguientes categorías: Damas y Caballeros, Infantiles (10 a 12 años), Menores (13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años) y Junior (17 y 18 años).

Mendoza vuelve a marcar el ritmo del mountain bike nacional. La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza promete dos días de acción, pasión y naturaleza al más alto nivel.

Inscripciones abiertas: Formulario de inscripción