Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

El intendente Ulpiano Suarez y el gobernador Alfredo Cornejo presentaron el nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad, una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos que apunta a mejorar la prevención del delito con tecnología de última generación.

La Ciudad de Mendoza dio un paso clave en materia de seguridad con la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia, ubicado dentro del edificio municipal. El espacio concentra tecnología avanzada, integración de sistemas y monitoreo en tiempo real para fortalecer la prevención del delito.

La presentación fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez junto al gobernador Alfredo Cornejo este miércoles 25 de marzo.

¿Qué cambia con el nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia?

El proyecto implicó el traslado del antiguo centro de monitoreo —ubicado en Perú y Las Heras— a una infraestructura completamente renovada, que incluye obra civil, cableado, equipamiento tecnológico y dispositivos de seguridad.

Entre los principales avances se destacan:

Monitoreo de más de 740 cámaras en tiempo real

Integración de cámaras municipales y del Ministerio de Seguridad

Mayor capacidad operativa y tecnológica

Sistema preparado para funcionamiento continuo

Este nuevo esquema permite una coordinación más eficiente entre el municipio y la provincia, consolidando un modelo de trabajo conjunto.

¿Cuánta inversión se realizó y qué tecnología incorpora?

La inversión total asciende a cerca de 1.400 millones de pesos, financiados íntegramente por el municipio.

Uno de los elementos centrales es el video wall de última generación, que permite visualizar simultáneamente todas las cámaras, mejorando la rapidez de respuesta ante emergencias.

Además, el centro posibilita ampliar la cantidad de operadores y optimizar el seguimiento de situaciones en toda la Ciudad.

¿Cómo mejora la prevención del delito en Mendoza?

Según destacó Ulpiano Suarez, el nuevo sistema permite avanzar hacia un modelo de seguridad basado en datos y evidencia en tiempo real.

Esto implica:

Definir zonas prioritarias de patrullaje

Detectar patrones delictivos

Incorporar nuevos puntos de vigilancia

Mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo

El enfoque deja atrás una lógica reactiva para consolidar una estrategia preventiva apoyada en tecnología.

¿Qué es el Anillo Digital de Seguridad y cómo funciona?

En paralelo, ya funciona el Anillo Digital de Seguridad, un sistema integral que refuerza el control en los accesos y perímetro urbano.

Está compuesto por 115 cámaras distribuidas estratégicamente, entre ellas:

60 cámaras TANDEM con visión 360°

30 cámaras lectoras de patentes (ANPR)

25 cámaras integradas del Ministerio de Seguridad

Además, incorpora:

Sistema VMS para gestión de video

Servidores y almacenamiento de alta capacidad

Pantallas LED viales para comunicación y prevención

Este sistema permite identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas.

¿Qué impacto tiene en la vida diaria de los mendocinos?

El intendente remarcó que la seguridad es un eje central para la calidad de vida de quienes viven, trabajan o visitan la Ciudad, que recibe diariamente a cientos de miles de personas.

El sistema forma parte de un ecosistema más amplio que incluye:

Preventores municipales

Agentes de tránsito

Programas como Ojos en Alerta

Alarmas comunitarias

Herramientas de análisis de datos

¿Quiénes participaron del acto?

Además de Alfredo Cornejo y Ulpiano Suarez, estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia María Mercedes Rus y representantes del Poder Judicial y fuerzas de seguridad.

Una apuesta a la seguridad inteligente

Con esta inversión, la Ciudad de Mendoza busca posicionarse a la vanguardia en políticas de prevención del delito, apostando a un modelo basado en tecnología, análisis de datos y trabajo coordinado con la provincia.

El nuevo centro representa un cambio de paradigma: pasar de una respuesta reactiva a una estrategia anticipatoria, con mayor capacidad de monitoreo y acción frente a emergencias.