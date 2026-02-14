Mendoza aprobó la modalidad a distancia para terminar el Secundario: cómo funciona

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos aprobó la opción pedagógica de Educación a Distancia en el Nivel Secundario. La propuesta está destinada a mayores de 18 años y busca garantizar la finalización de estudios con modalidad virtual e incorporación de inteligencia artificial.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) de Mendoza, oficializó la modalidad de Educación a Distancia en el Nivel Secundario, consolidando un sistema flexible y digital orientado a quienes no pueden sostener una cursada presencial tradicional. La iniciativa apunta a fortalecer el derecho a la educación y ampliar oportunidades de terminalidad educativa.

¿Quiénes pueden acceder a la Educación a Distancia en el Nivel Secundario?

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años que, por razones laborales, familiares, geográficas o personales, no pueden asistir regularmente a clases presenciales.

La modalidad se presenta como una alternativa válida y flexible que permite completar los estudios secundarios sin resignar obligaciones cotidianas. Desde su implementación en 2022 en el Nivel Secundario de la modalidad CENS, ha demostrado ser un dispositivo eficaz para garantizar la continuidad educativa.

¿Cómo funciona la modalidad virtual aprobada por DEPJA?

El sistema es 100% virtual, con un 97% de trabajo asincrónico.

Las instancias sincrónicas pueden desarrollarse:

De manera presencial en los centros cabecera.

A través de la plataforma Google Meet.

Actualmente funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año.

Los estudiantes pueden obtener los títulos de:

Bachiller en Agro y Ambiente

Bachiller en Economía y Administración

¿Qué rol cumple la inteligencia artificial en la nueva propuesta?

El director de la DEPJA, Érico Arias, explicó que la actualización forma parte de los objetivos de gestión previstos para 2026 e implicó una revisión integral del modelo pedagógico.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el diseño instruccional permitió:

Fortalecer la autonomía del estudiante

Facilitar la resolución de actividades

Promover competencias digitales

Mejorar la experiencia de navegación en la plataforma

La actualización tecnológica incluyó materiales interactivos, videoclases y acompañamiento docente en espacios temáticos.

¿Qué organismos participaron en la actualización de la plataforma?

El rediseño fue desarrollado de manera conjunta por:

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

El programa EDUTEC

El Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP)

Este trabajo articulado permitió consolidar un modelo educativo más flexible, acompañado y adaptado a trayectorias diversas.

¿Por qué esta modalidad fortalece el derecho a la educación?

La Educación a Distancia en el Nivel Secundario amplía oportunidades de finalización de estudios para jóvenes y adultos que históricamente han visto interrumpidas sus trayectorias escolares.

Con una estructura flexible, soporte digital e integración de tecnologías innovadoras, la propuesta consolida un sistema orientado a la inclusión educativa y a la mejora de competencias para el mundo laboral y social actual.