Desde el 17 al 22 de noviembre, los principales hospitales mendocinos abren sus puertas con talleres, cursos y celebraciones para familias de bebés prematuros. Conocé la programación completa y por qué cada control puede marcar la diferencia.

Cada año en América Latina, 1,2 millones de bebés nacen antes de tiempo, y las complicaciones por niños prematuros representan la principal causa de muerte neonatal. En Mendoza, los hospitales Lagomaggiore, Notti, Paroissien, Perrupato y Saporiti se preparan para conmemorar el Día Mundial de la Prematuridad este 17 de noviembre con una semana completa de actividades que buscan cambiar esta realidad.

¿Qué es Realmente un Bebé Prematuro?

Un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Estos pequeños guerreros llegan al mundo sin las condiciones madurativas necesarias, lo que requiere atención inmediata en unidades de neonatología especializadas.

Lo que muchos no saben: Gran parte de los partos prematuros pueden prevenirse con controles periódicos desde el inicio del embarazo. Patologías maternas como hipertensión arterial, diabetes e infecciones son detectables y tratables cuando se identifican a tiempo.

Semana del Prematuro 2025 en Mendoza: Agenda Completa

Desde 2010, esta campaña nacional crea conciencia sobre los derechos de los niños prematuros y moviliza a los equipos de salud. Este año, Mendoza presenta una agenda robusta con actividades gratuitas para familias y profesionales.

🗓️ Lunes 17 de Noviembre – Día de la Prematuridad

Hospital Lagomaggiore

📍 10:00 hs – Festejo especial con juegos, ejercicios de estimulación temprana y entrega de regalos para familias. 🎉 Hito histórico: Conmemoración de los 40 años del Consultorio de Seguimiento, fundado por la Dra. Susana Lucero de Gaetano.

Hospital Paroissien

📍 10:30 hs – Fiesta del Prematuro en el Salón Ateneo con actividades educativas y recreativas para niños egresados de Neonatología.

Hospital Perrupato

Apertura oficial con difusión en medios locales

Decoración especial del servicio

Sorteo de kits para recién nacidos

Taller destacado: “Cuidemos juntos el neurodesarrollo” con especialistas en fonoaudiología y kinesiología

“Cuidemos juntos el neurodesarrollo” con especialistas en fonoaudiología y kinesiología Charla sobre salud mental de padres ante el nacimiento prematuro

Hospital Notti

📍 11:00 a 12:00 hs – Conferencia “Cuidar hoy, brillar mañana: la importancia del comienzo en la prematurez” – Dra. Maritza Márquez.

🗓️ Martes 18 de Noviembre – Neurodesarrollo y Prevención

Hospital Lagomaggiore

📍 10:00 hs – Jornadas de Neurodesarrollo: Atención Integral de los problemas del Desarrollo Infantil

10:00 hs: Dra. Marcela Cafulli – Servicio de Crecimiento y Desarrollo

10:50 hs: Cuidados del Neurodesarrollo – Servicio de Kinesiología

11:20 hs: Acompañamiento preventivo en los primeros 3 años – Equipo Deseprec

Hospital Paroissien

10:00 hs: Recepción del RN Prematuro en sala de partos – Dr. Gastón Pablo Pérez

11:00 hs: Actividad Virtual – Prevención de Retinopatía del Prematuro – Lic. Ana Quiroga

Hospital Perrupato

📍 Charla “Prevención del parto prematuro: cuidados antes y durante el embarazo” – Lic. en Obstetricia

Hospital Notti

📍 11:00 a 12:00 hs – “Nuevas estrategias de vacunación en prematuros VSR” – Dra. Paula Mesingyer

🗓️ Miércoles 19 de Noviembre – Día de la Neonatología

Hospital Lagomaggiore

📍 8:00 a 13:00 hs – Festejo del Día de la Neonatología con inicio del Curso de Lactancia Materna en el SUM 1° Piso de Maternidad.

Hospital Paroissien

10:00 hs: Abordaje de la Alimentación en el Prematuro – Servicio de Fonoaudiología

11:00 hs: Actividad Virtual – ¿Cómo prevenir el daño pulmonar en el RN Prematuro? – Dra. Liliana Roldán

Hospital Perrupato

📍 Taller práctico “Abrazar y Alimentar”: lactancia en prematuros y banco de leche humana – Servicios de Nutrición y Neonatología

Hospital Saporiti

📍 9:00 hs – Jornada especial con desayuno y almuerzo compartido entre padres de RN internados y dados de alta. Restauración de la casita de las madres con el plantel completo.

Hospital Notti

📍 11:00 a 12:00 hs – Invitada internacional: Dra. Catalina Lince (Colombia), especialista en Método Mamá Canguro – Modalidad virtual

🗓️ Jueves 20 de Noviembre – Capacitación para Familias

Hospital Lagomaggiore

📍 8:00 a 13:00 hs – Continuación del Curso de Lactancia Materna

Hospital Paroissien

9:00 hs: Cuidados del Neurodesarrollo – Lic. Vanesa Pérez (Auditorio Julio Le Parc – Jornadas Provinciales de Enfermería)

10:00 hs: Abordaje Social Integrado de Alto Riesgo – Servicio Social

11:00 hs: Curso de RCP para padres (¡actividad clave para emergencias!)

Hospital Perrupato

Jornada “El Rol de la Familia”:

Programa Deseprec: “Importancia del seguimiento de pacientes prematuros”

Continuidad en el consultorio de alto riesgo

Herramientas domiciliarias para cuidadores

Hospital Notti – Jornada Integral para Padres

📍 10:00 hs:

Cuidados respiratorios y posturales al alta – Lic. Yanela Serra y Lic. Eliana Roldán

Cuidados de Enfermería para un futuro mejor – Lic. Cecilia Di Naso

Curso de RCP para padres – Dra. Verónica García

– Dra. Verónica García Actividades recreativas para niños y padres

🗓️ Sábado 22 de Noviembre – Reflexión del Equipo de Salud

Hospital Perrupato

📍 Encuentro interno del equipo de salud: “Cuidar también es protegernos como equipos”

Espacio de reflexión y contención para profesionales

Compartir experiencias, dificultades y logros

Presentación de buenas prácticas institucionales

Por Qué Importa Cada Control del Embarazo

El dato que puede cambiar todo: Muchas de las causas que provocan parto prematuro son prevenibles cuando se detectan a tiempo mediante controles periódicos desde el inicio del embarazo.

Las patologías maternas más frecuentes incluyen:

Hipertensión arterial

Diabetes gestacional

Infecciones durante el embarazo

Problemas del cuello uterino

Cada uno de estos factores es tratable cuando se identifica tempranamente, protegiendo tanto a la madre como al bebé.

Los Derechos del Bebé Prematuro que Todo Mendocino Debe Conocer

Desde 2010, la Campaña Nacional de la Semana del Prematuro establece 10 derechos fundamentales para estos pequeños guerreros:

✅ Derecho a la atención neonatal de calidad

✅ Derecho a que sus padres participen activamente en su cuidado

✅ Derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad

✅ Derecho a ser alimentados con leche materna

✅ Derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro

✅ Derecho a un seguimiento adecuado tras el alta

✅ Derecho a la prevención de infecciones

✅ Derecho al cuidado del neurodesarrollo

✅ Derecho a que su familia sea acompañada psicológicamente

✅ Derecho a ser acompañado en su muerte si no puede sobrevivir

Cómo Participar en las Actividades

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. No se requiere inscripción previa para la mayoría de los eventos, aunque se recomienda llegar con anticipación por cupo limitado en algunos talleres.

Hospitales Participantes:

🏥 Hospital Lagomaggiore

🏥 Hospital Notti

🏥 Hospital Paroissien

🏥 Hospital Perrupato

🏥 Hospital Saporiti

Contacto: Consultar en los servicios de Neonatología de cada institución o seguir las redes sociales del Ministerio de Salud de Mendoza para actualizaciones.

El Impacto de la Atención Especializada: Datos Esperanzadores

Cuando los bebés prematuros reciben atención neonatal de calidad y seguimiento adecuado, las posibilidades de desarrollo saludable aumentan exponencialmente. Los programas de estimulación temprana, el método mamá canguro y el seguimiento del neurodesarrollo han demostrado reducir significativamente las secuelas a largo plazo.

En Mendoza, los cinco hospitales que participan de esta semana cuentan con:

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales equipadas

Bancos de leche humana

Equipos interdisciplinarios especializados

Programas de seguimiento hasta los 3 años

Un Llamado a la Acción para Toda la Provincia

La Semana del Prematuro no es solo una conmemoración, es un llamado urgente a la prevención y al cuidado. Si estás embarazada, si conocés a alguien que lo esté, o si sos parte de una familia que ha transitado la prematuridad, estas actividades ofrecen herramientas concretas y apoyo profesional.

Porque cuidar hoy es garantizar un futuro brillante para cada bebé mendocino.