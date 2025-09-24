El martes 30 de setiembre habrá huelga en Mendoza, con un paro total de actividades y una concentración en la Legislatura provincial de parte de empleados estatales.

El lunes 29 de septiembre se realizarán asambleas y movilizaciones en los lugares de trabajo, mientras que el martes 30 habrá huelga, paro total de actividades y una concentración en la Legislatura provincial. Así lo resolvió la Asamblea General de Delegados y Congresales de ATE Mendoza, que contó con amplia participación de representantes gremiales de toda la provincia.

Entre los principales reclamos, los estatales exigen la reapertura urgente de paritarias y un aumento salarial por encima del costo real de la canasta alimentaria, en un contexto de fuerte malestar por la pérdida del poder adquisitivo y las reformas impulsadas por el Gobierno provincial.

Reclamos y advertencias sindicales

“La realidad que afrontamos es grave. Los salarios han quedado totalmente desactualizados. Hoy, a un trabajador que cumple 40 horas semanales no le alcanza un sueldo de $700.000, teniendo en cuenta los aumentos constantes de alimentos, combustibles y servicios”, advirtió Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza.

Además, denunció que la administración provincial busca implementar una reforma laboral inconstitucional e ilegal, regresiva en derechos conquistados por la clase trabajadora durante más de siete décadas. También cuestionó la política de salud pública: “Se pretende avanzar hacia la privatización y eso no lo vamos a permitir”.

Asamblea masiva y rechazo a la reforma laboral

En la misma línea, Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, remarcó que la asamblea definió “por unanimidad continuar con las medidas de acción directa en rechazo de la reforma laboral que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo con la modificación del decreto ley 560 (Estatuto del Empleado Público)”.

Macho subrayó que el proyecto ya tiene media sanción en Diputados y que el objetivo de la movilización es evitar su aprobación en el Senado: “Queremos que se archive y que se rediscuta en el ámbito natural de negociación colectiva: las paritarias”.

Plan de lucha y críticas al Gobierno

El dirigente sindical acusó al mandatario provincial de actuar “como un gobierno de facto, vulnerando la Constitución y los tratados internacionales”, y sostuvo que las medidas de ajuste responden a la intención de “mostrarse como el mejor alumno del presidente Javier Milei”.

Finalmente, los referentes gremiales ratificaron que el lunes 29 se realizarán asambleas y movilizaciones en los lugares de trabajo, y que el martes 30 habrá un paro total con concentración en la Legislatura provincial desde las 8 de la mañana, para frenar la reforma laboral y exigir mejoras salariales.