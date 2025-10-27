Noticias Mendoza

Argentina
Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Javier Milei dijo que primero avanzará con las modificaciones en materia laboral e impositiva y luego seguirá con la previsional

El presidente Javier Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas estructurales y precisó que primero se propondrán las modificaciones en materia laboral e impositiva y luego será el turno de la previsional.

El jefe de Estado indicó que en el ámbito tributario, el gobierno impulsa un plan que incluye “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible” y añadió que explicó que la estrategia de reducir alícuotas busca que “no tenga sentido la evasión, liberando recursos al sector privado”.

En una entrevista televisiva, Milei aseguró que “si el programa fiscal diseñado por el ministro Caputo continúa, se estaría “devolviéndole a los argentinos US$ 500 mil millones hasta el 2031”.

Respecto a la reforma previsional, Milei aseguró que “solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado de trabajo, sino es mentirle a la gente”.

La modernización laboral se centra en modificar el régimen vigente, el cual Milei calificó de “anacrónico”.

El presidente enfatizó que la propuesta no afecta los derechos existentes: “No, no vamos por los derechos de nadie”.

El proyecto contempla mantener la opción de los contratos actuales para quienes deseen seguir utilizándolos, especificando que los insiders (los que ya están en el mercado formal) probablemente querrán seguir con ese contrato. El enfoque principal es dar “flexibilidad a los outsiders”, buscando que quienes se encuentran en el sector informal puedan “encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal”.

Según la visión del gobierno, esta formalización permitiría “duplicar la cantidad de trabajadores haciendo aportes” y consecuentemente, esto significaría “el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones”.

Para concretar las medidas, JM reconoció la necesidad de diálogo con los gobernadores y el poder legislativo.

“Nosotros ya tenemos borrador de todas las reformas y ahora necesitamos es sentarnos con un nuevo Congreso y buscar los acuerdos para salir adelante”, indicó el presidente.

Milei sostuvo que las reformas que se proyectan están integradas en el marco del Pacto de Mayo y que ya se están bosquejando en las reuniones que se celebraron en los últimos meses.

El presidente manifestó su disposición a negociar con las autoridades provinciales, asegurando: “Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores” y enfatizó que no tiene “problema con ninguno de ellos”.

El presidente concluyó que existe una base de apoyo amplia para estas políticas, señalando que “hay dos tercios de los argentinos que quieren eso”.

