Suarez anticipa postura del Congreso frente a Milei y la Ley de Emergencia en Discapacidad

El senador nacional de la UCR por Mendoza, Rodolfo Suarez, anticipó que el Congreso insistirá en exigirle al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Ejecutivo pero suspendida en su aplicación.

Suarez estuvo presente en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, donde también participó el presidente Milei y otros referentes políticos mendocinos.

Alianza electoral y discrepancias con Milei en el Senado

Suarez, referente de Cambia Mendoza y aliado de La Libertad Avanza, destacó la coincidencia con la gestión nacional en torno al equilibrio fiscal y la eficiencia del Estado. Sin embargo, reconoció que en varias oportunidades ha votado en contra de la postura de Milei en el Senado, principalmente en temas relacionados con el Garrahan y la educación universitaria.

“En la Argentina la Universidad Pública ha sido un motor de movilidad social. El Garrahan atiende a chicos y chicas de todo el país y no se puede desfinanciar ni hacer ajustes en ese sentido. Cuando tenemos que votar en contra, votamos en contra”, aseguró Suarez.

Un nuevo revés legislativo para Milei

Una de las leyes vetadas por Milei, la que establece la Emergencia en Discapacidad, fue ratificada por el Congreso, aunque el Ejecutivo suspendió su aplicación mientras se define el origen de los recursos. Suarez adelantó que el Congreso insistirá en que Milei reasigne partidas para aplicar la norma, criticando la suspensión como ilegal.

“El Gobierno le ha pedido al Congreso que diga de dónde saca los fondos para poder aplicar la ley. Los fondos los tiene que reasignar. Nosotros contestaremos desde el Congreso que reasigne partidas, como lo ha hecho en otros casos”, afirmó el senador mendocino.