Minería en Mendoza: avanza un nuevo distrito en el Norte con foco en licencia social

Impulsa Mendoza inició estudios para definir proyectos mineros en Las Heras y el Norte provincial, mientras se consolida el modelo aplicado en Malargüe Occidental.

La política minera impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo avanza bajo una premisa clara: desarrollar proyectos donde exista potencial geológico, estudio ambiental y licencia social. Tras la experiencia del Distrito Minero Malargüe Occidental, el Gobierno de Mendoza inició estudios de prefactibilidad para crear un nuevo distrito minero en el Norte provincial, con eje en Las Heras y posibles proyectos en Lavalle.

¿Qué es el nuevo distrito minero que se proyecta en el Norte de Mendoza?

La iniciativa, aún sin nombre definitivo, es conocida internamente como Distrito Minero Las Heras o Distrito Minero Mendoza Norte. Impulsa Mendoza ya comenzó con estudios técnicos para definir qué proyectos podrían desarrollarse, replicando el esquema aplicado en Malargüe.

¿Por qué el proyecto se mantuvo en reserva?

El avance se mantuvo bajo estricto hermetismo mientras la Legislatura debatía la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, aprobada hace pocos días. El Gobierno evitó sumar tensiones sociales en un contexto de fuertes cuestionamientos al proyecto minero de Uspallata.

¿Qué proyectos mineros están en análisis en Las Heras?

Según detalló el intendente Francisco Lo Presti, se evalúa:

Un proyecto de exploración de cobre frente a la mina San Jorge.

frente a la mina San Jorge. Cuatro proyectos en Paramillos, dos al Norte y dos al Sur del histórico yacimiento.

Además, se analiza el potencial geológico de tierras raras.

¿Qué rol cumple Impulsa Mendoza en este proceso?

Impulsa Mendoza y la Dirección de Minería llevan adelante un trabajo técnico silencioso que apunta a:

Confirmar el potencial geológico .

. Evaluar la factibilidad económica .

. Analizar el impacto ambiental, la licencia social y el respaldo político.

Solo los proyectos que superen esos filtros podrán avanzar.

¿Por qué Uspallata se consolida como un punto clave?

Esta semana, Impulsa Mendoza inauguró una oficina en Uspallata, que se posiciona como un nodo estratégico no solo por PSJ Cobre Mendocino, sino también por los proyectos que se desarrollan en zonas aledañas.

¿Qué antecedentes tiene el Distrito Minero Malargüe Occidental?

El distrito fue anunciado en 2024, aunque los estudios comenzaron meses antes, incluso hacia el final de la gestión de Rodolfo Suarez, tras la adquisición de los pasivos de Potasio Río Colorado.

Actualmente, el Distrito Minero Malargüe Occidental cuenta con:

65 proyectos de exploración de cobre activos .

. 71 proyectos en estudio de impacto ambiental.

¿Qué conflicto judicial puede afectar proyectos en Las Heras?

Uno de los principales obstáculos es el conflicto entre proyectos de Paramillos y la empresa Aguas Danone de Argentina, propietaria de la Reserva Natural Villavicencio.

Danone inició acciones administrativas y judiciales contra declaraciones de impacto ambiental aprobadas en gestiones anteriores, argumentando que algunos proyectos se ubican dentro de un área natural protegida. El caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y podría definirse en 2026.

¿Qué dice Danone sobre los derechos mineros en la zona?

Desde la empresa sostienen que su interés es preservar la reserva, declarada Área Natural Protegida en 2000, y advierten que hubo ingresos sin autorización ni DIA. No obstante, el nuevo Código de Procedimiento Minero impide mantener derechos mineros sin desarrollo: si no se explotan, pueden revertirse.

¿Por qué 2026 aparece como un año clave para la minería en Mendoza?

El 2026 se perfila como el año de despegue del sector minero provincial:

Inicio de la construcción de PSJ Cobre Mendocino .

. Posible ingreso legislativo de la DIA de 71 proyectos del Malargüe Occidental III.

del Malargüe Occidental III. Avance del Distrito Minero Malargüe Oriental .

. Desarrollo de proyectos de litio, como Don Luis en San Rafael, que ya superó audiencia pública con 91% de aval.

¿Qué otros proyectos estratégicos están en carpeta?

Se suma el proyecto San Romeleo, orientado a la producción de óxido de cobre para fungicidas agrícolas orgánicos. Según estimaciones, podría cubrir entre 65% y 85% de la demanda de la vitivinicultura mendocina, reemplazando insumos importados.