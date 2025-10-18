Noticias Mendoza

Nacido en el Bronx, NY.

Murió Ace Frehley (74), fundador de KISS: su última foto emociona al mundo del rock

El guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de KISS y leyenda del rock, murió a los 74 años tras sufrir una caída en su casa de Nueva Jersey que le provocó una hemorragia cerebral.

El mundo del rock llora la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, quien falleció el 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años tras sufrir una caída en su casa que le provocó una hemorragia cerebral.

Su familia confirmó que permaneció en coma hasta que decidieron retirarle el soporte vital.

Última gira y la foto que conmueve

Semanas antes de su fallecimiento, Frehley canceló todas las fechas de su gira 2025 por problemas médicos. La caída en su estudio, ocurrida el 25 de septiembre, fue el inicio de los problemas que derivaron en su muerte.

Durante esa gira, promocionaba su disco 10,000 Volts (2024). La foto con Glenn —publicada en Instagram— se convirtió en la última imagen oficial de Ace Frehley, que hoy emociona a fans y músicos de todo el mundo.

Frehley posó con una fan durante su gira 10,000 Volts Tour, en la que celebraba medio siglo de carrera.
Frehley posó con una fan durante su gira 10,000 Volts Tour, en la que celebraba medio siglo de carrera.

Carrera y legado en KISS

Ace, cuyo nombre real era Paul Frehley, fue uno de los pilares de KISS desde su fundación en 1973. Con su personaje del Spaceman, revolucionó los shows de rock con:

  • Guitarras que lanzaban humo y cohetes
  • Trajes metálicos y llamativos
  • Solos llenos de pirotecnia y energía en el escenario

Además, Frehley alcanzó éxito individual con su álbum Ace Frehley (1978), que incluía “New York Groove”, un tema que sigue siendo un himno en los partidos de los New York Mets.

Homenajes de colegas y fans

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto y reconocimiento:

  • Gene Simmons y Paul Stanley (KISS): “Estamos devastados. Ace siempre será parte del legado de KISS.”
  • Tom Morello (Rage Against the Machine): “Fue mi primer héroe de la guitarra.”
  • Mike McCready (Pearl Jam): “No habría tomado una guitarra si no fuera por él y por KISS.”

La partida de Frehley deja un vacío en la historia del rock, pero su música y su estilo único continúan inspirando a generaciones de guitarristas y fanáticos.

