Murió un camionero argentino tras un vuelco en la ruta internacional Mendoza–Los Andes

Un camionero murió este martes por la mañana luego de volcar con su vehículo en la ruta internacional que une Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes. El siniestro ocurrió en la zona de Guardia Vieja y es investigado por las autoridades chilenas.

Un trágico siniestro vial se registró este martes en la ruta internacional que conecta Mendoza con la localidad chilena de Los Andes, donde un camionero argentino murió luego del vuelco el vehículo que conducía. El hombre transportaba alimentos para perros y quedó atrapado en la cabina destruida del camión.

¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente?

Según informó el medio chileno Los Andes Online, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en el sector de Guardia Vieja, sobre la ruta internacional que comunica ambos países.

Por causas que aún se investigan, el camión volcó y terminó con la cabina completamente destruida.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

La víctima era el conductor del camión, de patente argentina, que trasladaba alimentos para perros con destino a la ciudad de Los Andes. Tras el vuelco, el hombre quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.

¿Qué intervención tuvieron los servicios de emergencia?

Al lugar acudió personal del SAMU y efectivos de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Los Andes–Calle Larga, quienes constataron el fallecimiento del camionero en el lugar del siniestro.

¿Quién investiga el hecho y cuáles son las medidas dispuestas?

En la escena también trabajó personal de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes, que dio aviso al fiscal de flagrancia. El funcionario judicial ordenó la intervención de la SIAT para realizar los peritajes correspondientes y determinar la mecánica del accidente.