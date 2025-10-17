Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
El Este de luto

Murió el querido “Armando Juguetes” de San Martín y referente del hockey mendocino

El histórico artesano y fabricante de juguetes de madera falleció a los 94 años. Fue un emblema de San Martín y dejó huella en el hockey sobre patines mendocino.

El querido artesano y fabricante de juguetes de madera Armando Beningazza falleció este viernes a los 94 años en San Martín, dejando un vacío profundo en la comunidad y también en el hockey sobre patines de Mendoza.

Conocido por todos como “Armando Juguetes”, Beningazza dedicó su vida a la creación artesanal de juegos y juguetes, tanto para niños como para adultos nostálgicos que admiraban su talento.

Su vínculo con el deporte también marcó historia: fue entrenador del Club Casa de Italia, donde se convirtió en el primer técnico mendocino en lograr un título nacional con una división de inferiores, rompiendo la tradicional hegemonía de San Juan.

Armando comenzó a fabricar juguetes cuando tenía apenas 10 años, en la escuela, sin imaginar que aquella pasión infantil se transformaría en el eje de su vida.

En 2021, el Senado de Mendoza aprobó un proyecto del senador Fernando Alin para declarar el 18 de diciembre como el Día del Juguete Artesanal, en honor a su trayectoria. Esa fecha coincide con su cumpleaños, ya que Beningazza había nacido el 18 de diciembre de 1930.

Un valioso jugador de hockey sobre patines de Mendoza

 El par de botines que donó al Museo del Atlético Club San Martín. 

Además fue un jugador de hockey sobre patines y entrenador. Participó en tres clubes: fue un jugador valioso del Atlético Club San Martín de 1957 a 1963; luego jugó en Casa de Italia y fui técnico allí.

En 1978 la gente de Rivadavia fue un día a buscarlo y se convirtió en su técnico, ayudando a impulsar ese deporte en el departamento.

Fue director técnico de la Selección Provincial Infantil de hockey sobre patines y le ganó a San Juan. Tuvo la suerte de entrenar a algunos varones de la familia Cairo, deportistas muy exitosos y siempre recordados campeones del mundo.

También puedes leer

Vida nocturna

Grave denuncia contra el dueño de un boliche de San Martín: deudas, amenazas y maltrato

La ayuda no fue gratuita

Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

Estado del tiempo

Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda

El Lobo mendocino

Joaquín Sastre, el cerebro del ascenso de Gimnasia: “Teníamos que ser de Primera”

Inseguridad vial

En un violento accidente murió una joven tras salir despedida de su vehículo en Tupungato

Video viral

Prestianni se burló de Colombia tras la victoria de Argentina en el Mundial Sub 20

Te puede interesar

El Este de luto

Murió el querido “Armando Juguetes” de San Martín y referente del hockey mendocino

Vida nocturna

Grave denuncia contra el dueño de un boliche de San Martín: deudas, amenazas y maltrato

La ayuda no fue gratuita

Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

Estado del tiempo

Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda

El Lobo mendocino

Joaquín Sastre, el cerebro del ascenso de Gimnasia: “Teníamos que ser de Primera”

Inseguridad vial

En un violento accidente murió una joven tras salir despedida de su vehículo en Tupungato

Video viral

Prestianni se burló de Colombia tras la victoria de Argentina en el Mundial Sub 20

Elecciones 2025

Manes: “Milei se convirtió en el jefe de la casta y es tan populista como el kirchnerismo”

Boda con mascotas

Una pareja se casa en San Rafael y hace historia: sus cinco perros serán testigos del amor

Proyecto de ley

Mendoza podría ser pionera en reconocer a los animales como “seres sintientes”

A las urnas el 26 de octubre

Elecciones 2025 en Mendoza: todo lo que tenés que saber para no equivocarte

Rituales rítmicos

Forma Fantasma representará a San Martín en el nacional rumbo al Cosquín Rock 2026

Resistencia cultural

Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

Maratón Nocturna

Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

Obras

Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

Martín Lousteau

Martín Lousteau: “Fue de una obscenidad casi pornográfica”

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz