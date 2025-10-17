El histórico artesano y fabricante de juguetes de madera falleció a los 94 años. Fue un emblema de San Martín y dejó huella en el hockey sobre patines mendocino.

El querido artesano y fabricante de juguetes de madera Armando Beningazza falleció este viernes a los 94 años en San Martín, dejando un vacío profundo en la comunidad y también en el hockey sobre patines de Mendoza.

Conocido por todos como “Armando Juguetes”, Beningazza dedicó su vida a la creación artesanal de juegos y juguetes, tanto para niños como para adultos nostálgicos que admiraban su talento.

Su vínculo con el deporte también marcó historia: fue entrenador del Club Casa de Italia, donde se convirtió en el primer técnico mendocino en lograr un título nacional con una división de inferiores, rompiendo la tradicional hegemonía de San Juan.

Armando comenzó a fabricar juguetes cuando tenía apenas 10 años, en la escuela, sin imaginar que aquella pasión infantil se transformaría en el eje de su vida.

En 2021, el Senado de Mendoza aprobó un proyecto del senador Fernando Alin para declarar el 18 de diciembre como el Día del Juguete Artesanal, en honor a su trayectoria. Esa fecha coincide con su cumpleaños, ya que Beningazza había nacido el 18 de diciembre de 1930.

Un valioso jugador de hockey sobre patines de Mendoza

El par de botines que donó al Museo del Atlético Club San Martín.

Además fue un jugador de hockey sobre patines y entrenador. Participó en tres clubes: fue un jugador valioso del Atlético Club San Martín de 1957 a 1963; luego jugó en Casa de Italia y fui técnico allí.

En 1978 la gente de Rivadavia fue un día a buscarlo y se convirtió en su técnico, ayudando a impulsar ese deporte en el departamento.

Fue director técnico de la Selección Provincial Infantil de hockey sobre patines y le ganó a San Juan. Tuvo la suerte de entrenar a algunos varones de la familia Cairo, deportistas muy exitosos y siempre recordados campeones del mundo.