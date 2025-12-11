Murió un hombre de 72 años tras la explosión y el incendio en su casa

La víctima había sido rescatada anoche por dos policías que también resultaron intoxicados. Presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo.

Un hombre de 72 años murió este jueves tras haber sido rescatado en la noche del miércoles de un incendio que se desató dentro de su vivienda en Guaymallén, luego de una explosión que, según la investigación preliminar, se produjo cuando intentaba encender una camioneta dentro del domicilio.

¿Dónde ocurrió la explosión y cómo fue el rescate?

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:05 en una vivienda de calle Las Amapolas 14, en el Barrio Santa Rita. Tras un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y encontró el incendio activo con la víctima adentro. Dos efectivos ingresaron al domicilio y lograron sacar al hombre hacia el patio.

¿Quién era la víctima y qué lesiones presentaba?

La víctima fue identificada como Roberto Emilio Allende, de 72 años. Fue trasladado de urgencia por el SEC al Hospital Lagomaggiore, donde se le diagnosticaron quemaduras graves en el 80% del cuerpo. Falleció este jueves por la mañana tras permanecer internado durante la noche.

¿Qué originó la explosión?

Según declaró su pareja, la explosión se produjo cuando Allende intentaba encender una camioneta dentro de la vivienda. Las pericias del Cuartel Central deberán determinar con precisión las causas del siniestro.

¿Qué pasó con los policías que participaron del rescate?

Los dos policías que lograron ingresar al domicilio resultaron intoxicados por monóxido. Ambos fueron asistidos por el SEC y uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría para recibir atención médica.