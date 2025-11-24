Murió un policía de 28 años tras un choque con un caballo en Tunuyán

El agente Agustín Yamil Sosa falleció este domingo luego de permanecer en estado crítico tras un grave accidente en Colonia Las Rosas. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

El Valle de Uco quedó conmocionado este fin de semana tras la muerte del policía Agustín Yamil Sosa, de 28 años, quien no sobrevivió a las heridas sufridas en un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 92, en Tunuyán. El uniformado viajaba en motocicleta junto a una compañera cuando impactaron —o intentaron esquivar— a un caballo. Murió este domingo a las 18.45 en el Hospital Scaravelli.

¿Cómo ocurrió el accidente en Colonia Las Rosas?

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 92 y calle Malvinas Argentinas.

Sosa y una compañera oficial circulaban en una motocicleta cuando se produjo el choque. Las autoridades aún no pudieron confirmar si hubo impacto directo con el caballo o si el conductor realizó una maniobra de esquiva que terminó en el accidente.

Qué se sabe del estado de salud del policía antes de su fallecimiento

Tras el hecho, ambos fueron trasladados al Hospital Scaravelli.

Sosa ingresó en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones. Según informó El Cuco Digital, el agente falleció este domingo a las 18.45, pese a los esfuerzos del personal médico.

Qué impacto generó el caso en la comunidad del Valle de Uco

La noticia generó profundo pesar entre vecinos, colegas y autoridades de la zona.

La muerte del joven agente reavivó el reclamo por mayor control de animales sueltos y mejores condiciones de seguridad vial en rutas y zonas rurales del Valle de Uco.