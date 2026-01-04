Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

La víctima recibió un disparo cuando intentaba cerrar la persiana de su casa, en medio de una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo.

Un trágico suceso de violencia terminó con la vida de una mujer durante la madrugada de este domingo en el departamento de Guaymallén, luego de un tiroteo vinculado a un conflicto entre particulares y cuidacoches de la zona.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 3.55 en calle 25 de Mayo al 400, cuando un llamado al 911 alertó sobre un fuerte enfrentamiento entre personas que salían de un boliche y cuidacoches que operan en el lugar.

¿Cómo se produjo el hecho que terminó con la muerte de la mujer?

Al arribar efectivos de la Comisaría 45, la víctima ya había sido trasladada de urgencia al Hospital Central por sus familiares, en un vehículo particular.

De acuerdo a la investigación preliminar de la Unidad Investigativa (UID), el conflicto se originó por una discusión relacionada con el pago del estacionamiento. En medio del altercado, algunas de las personas involucradas buscaron refugio en el domicilio de la víctima.

Fue entonces cuando un vehículo de color blanco pasó frente a la vivienda y efectuó al menos cinco disparos, para luego darse a la fuga con dirección hacia el Este.

¿Quién era la víctima y cómo murió?

La mujer fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez, de 39 años. Según las actuaciones judiciales, uno de los proyectiles la impactó en el momento en que intentaba cerrar la persiana de su casa.

El disparo ingresó por la región axilar derecha, provocándole una herida de extrema gravedad. Pese a la rápida asistencia, los médicos del Hospital Central confirmaron que la mujer ingresó sin signos vitales, con un orificio de entrada sin salida, que resultó fatal.

¿Cómo avanza la investigación judicial?

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N°1, a cargo de la Dra. Gabriela Nisoria, quien ordenó las medidas de rigor, entre ellas el relevamiento de la escena, la recolección de pruebas balísticas y la intervención inmediata de Policía Científica.

La investigación continúa para identificar a los autores del ataque y determinar responsabilidades.