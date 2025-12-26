Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

La tragedia ocurrió durante la noche del jueves en Ugarteche. La menor cayó accidentalmente en una pileta de lona y murió por inmersión. Investiga la Oficina Fiscal.

Una niña de apenas 2 años perdió la vida durante la noche de este jueves en el departamento de Luján de Cuyo, luego de caer accidentalmente en una pileta de lona instalada en una vivienda de la localidad de Ugarteche.

¿Cómo ocurrió el trágico suceso en Ugarteche?

Según informaron fuentes oficiales, la menor se encontraba en el domicilio de un familiar y jugaba en las inmediaciones de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, los adultos dejaron de verla y, al buscarla, la encontraron flotando en el interior de la pileta.

¿Qué ocurrió tras el hallazgo de la niña?

De inmediato, la niña fue trasladada al Centro de Salud de Ugarteche, donde ingresó sin signos vitales. Pese a las maniobras realizadas, el médico de guardia constató su fallecimiento.

¿Cuál fue la causa de la muerte?

El profesional de salud confirmó que el deceso se produjo por inmersión. Tras el hecho, tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del caso.