Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

La tragedia ocurrió durante la noche del jueves en Ugarteche. La menor cayó accidentalmente en una pileta de lona y murió por inmersión. Investiga la Oficina Fiscal.

Una niña de apenas 2 años perdió la vida durante la noche de este jueves en el departamento de Luján de Cuyo, luego de caer accidentalmente en una pileta de lona instalada en una vivienda de la localidad de Ugarteche.

¿Cómo ocurrió el trágico suceso en Ugarteche?

Según informaron fuentes oficiales, la menor se encontraba en el domicilio de un familiar y jugaba en las inmediaciones de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, los adultos dejaron de verla y, al buscarla, la encontraron flotando en el interior de la pileta.

¿Qué ocurrió tras el hallazgo de la niña?

De inmediato, la niña fue trasladada al Centro de Salud de Ugarteche, donde ingresó sin signos vitales. Pese a las maniobras realizadas, el médico de guardia constató su fallecimiento.

¿Cuál fue la causa de la muerte?

El profesional de salud confirmó que el deceso se produjo por inmersión. Tras el hecho, tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del caso.

También puedes leer

Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Te puede interesar

Salud pública

Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad

Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch

Reality polémico

Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por escenas grabadas en su hotel

karting

Bruno Miranda: el niño piloto que brilló en el mundo y prepara su 2026

Vino argentino

Volvió la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva en Mendoza

Diversión nocturna

Controles por Navidad en Mendoza: operativos contra fiestas clandestinas

Premios Olimpia 2025

Julieta Benedetti y Agustín Loser, los mendocinos destacados de la gala

Ciudad de Mendoza

Tras vandalizar el espacio público, aplican una multa millonaria a una mujer

Investigación en curso

Murió un oficial de la Policía de Mendoza tras un accidente vial en Guaymallén

Godoy Cruz

Incendio y explosiones en un local de pirotecnia generaron pánico en Mendoza

Automovilismo

Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza