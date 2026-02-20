Noticias Mendoza

Juegos Olímpicos de Invierno

Nazgul, el perro lobo que se metió en la prueba de la esquiadora argentina Nahiara Díaz González en Milán Cortina 2026

La esquiadora argentina Nahiara Díaz González vivió un momento inesperado en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 cuando un perro lobo ingresó al circuito durante la clasificación del sprint femenino por equipos, recorrió parte de la pista y se aproximó a ella en plena carrera. El animal, llamado Nazgul, fue controlado sin que la competencia sufriera modificaciones ni sanciones.

¿Qué ocurrió en la prueba de esquí de fondo en Milán Cortina 2026?

En plena clasificación del sprint femenino por equipos, un perro lobo logró sortear el operativo de seguridad e ingresar al trazado oficial. Las imágenes mostraron cómo el animal se desplazó por la pista como si fuera un competidor más, ante la sorpresa de atletas, entrenadores y público.

El episodio se produjo durante una de las instancias previas a la final, cuando las duplas buscaban ubicarse entre las 15 mejores para avanzar. En ese contexto, Nazgul apareció en escena y recorrió parte del circuito hasta aproximarse incluso a la línea de llegada.

Desde la organización aclararon que el animal no tuvo conductas agresivas y que fue controlado rápidamente para evitar mayores inconvenientes. La competencia continuó con normalidad y no hubo sanciones ni reclamos formales.

Las imágenes del perro en plena pista se viralizaron en cuestión de minutos y dominaron la conversación en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada olímpica.

¿Qué pasó con la argentina Nahiara Díaz González?

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el perro se aproximó a la esquiadora argentina Nahiara Díaz González y la olfateó mientras avanzaba por el trazado.

La atleta fueguina competía en dupla junto a Agustina Groetzner. Ambas finalizaron en el puesto 24 de la clasificación, quedando fuera del grupo de 15 equipos que accedieron a la final, aunque por delante de representaciones como Hungría y Grecia.

En la transmisión oficial se observó cómo Díaz González mantuvo la concentración pese a la irrupción del animal, sin alterar su ritmo de carrera. El episodio quedó como una anécdota inesperada en su participación olímpica.

¿Quién es Nazgul, el perro que invadió la pista?

Con el correr de las horas se conoció que el perro se llama Nazgul y pertenece a una exesquiadora local que reside a unos 500 metros de la sede de competencia. Según trascendió, la dueña aseguró que su mascota no representa peligro.

El animal logró atravesar el operativo de seguridad y acceder al circuito sin que se registraran incidentes mayores. Una vez detectado, fue interceptado por personal del evento y retirado del área de competencia.

El episodio recordó un antecedente ocurrido en 2022 en Bormio, cuando otro perro ingresó a una fecha de la Copa del Mundo de esquí alpino y descendió parte de la pista antes de ser interceptado. Aquella situación también se volvió viral, aunque sin consecuencias deportivas.

¿Quiénes ganaron el sprint femenino por equipos?

Más allá del revuelo generado por la irrupción de Nazgul, la competencia tuvo un desenlace deportivo de alto nivel. La medalla de oro fue para la dupla sueca integrada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, que se impuso con un tiempo de 20:29.99.

La medalla de plata quedó en manos de las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich, con 20:31.39, mientras que el bronce fue para las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek, que marcaron 20:35.86.

La prueba confirmó el dominio escandinavo y centroeuropeo en la especialidad, en una edición olímpica que viene mostrando un alto nivel competitivo.

¿Cómo impactó el episodio en la organización de los Juegos?

Si bien el hecho no alteró el resultado ni generó protestas formales, dejó en evidencia un punto sensible: la necesidad de reforzar los controles de seguridad en sedes abiertas o cercanas a zonas residenciales.

Los organizadores remarcaron que se trató de un incidente aislado y que el animal fue controlado rápidamente. No obstante, la escena generó debate sobre los protocolos de prevención en eventos de máxima exigencia internacional.

En términos mediáticos, el episodio terminó aportando una cuota de color a la jornada olímpica. Nazgul pasó de ser un intruso inesperado a convertirse en protagonista viral de los Juegos, en una postal que combinó sorpresa, tensión y humor.

Para la delegación argentina, el momento quedará como una anécdota inolvidable dentro de su participación en Milán Cortina 2026, donde el deporte y lo inesperado se cruzaron en plena pista de esquí.

