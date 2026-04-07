Nene de Antes, tributo a Divididos, llega a San Martín: cuándo es el show y cómo disfrutarlo

La banda mendocina Nene de Antes, tributo a Divididos, se presentará el sábado 18 de abril en La Taberna Pub de San Martín desde las 22.30, con un show que promete revivir el sonido potente de la “Aplanadora del Rock”.

¿Cuándo y dónde toca Nene de Antes tributo a Divididos en San Martín?

El grupo Nene de Antes, tributo a Divididos se presentará el próximo sábado 18 de abril en La Taberna Pub, ubicado frente a la plaza principal de San Martín, espacio emblemático que homenajea al Libertador de América.

El show comenzará a las 22.30 y se espera una noche cargada de clásicos, distorsión y potencia sonora, en un formato íntimo que permite vivir de cerca la experiencia del rock nacional.

¿Quiénes integran la banda Nene de Antes?

Nene de Antes está integrada por músicos mendocinos con una extensa trayectoria individual, lo que se traduce en una propuesta sólida y profesional arriba del escenario:

Diego Bowgdanosky (voz)

Pablo Lizardo (guitarra)

Pablo Manino (bajo)

Ramiro Lucero (batería)

El proyecto nació el 29 de mayo de 2024, cuando los cuatro artistas decidieron unir caminos para rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock argentino: Divididos.

¿Qué propone el show tributo a Divididos?

La propuesta de Nene de Antes no se limita a replicar canciones. El objetivo es recrear el espíritu de la “Aplanadora del Rock”, respetando la esencia sonora, la crudeza y la intensidad que caracterizan a Divididos.

El repertorio incluye clásicos que marcaron generaciones, interpretados con precisión técnica pero también con una impronta propia. Según destacan desde la banda, hay temas que “requieren experiencia para ser tocados”, y ese es uno de los diferenciales del grupo: la madurez musical de sus integrantes.

¿Dónde ha tocado Nene de Antes en Mendoza?

Desde su debut, la banda ha recorrido distintos escenarios de la provincia, consolidando su presencia en el circuito local. Entre los espacios donde se han presentado se destacan:

La Nave Cultural

Teatros locales

Bares del Gran Mendoza

Este recorrido les permitió afianzar un sonido compacto y una puesta en escena que combina energía, precisión y conexión con el público.

¿Por qué ver este tributo a Divididos en vivo?

Ver a Nene de Antes en vivo es una oportunidad para revivir el legado de Divididos en un formato cercano y potente. No se trata solo de nostalgia, sino de una reinterpretación hecha por músicos que conocen el oficio y respetan la identidad del rock nacional.

Además, el contexto de un bar como La Taberna Pub potencia la experiencia: cercanía con la banda, sonido directo y un ambiente ideal para disfrutar de una noche distinta en San Martín.

Para los fanáticos del rock argentino, este tipo de suceso representa una alternativa cultural accesible y de calidad, con artistas locales que mantienen viva una de las corrientes más emblemáticas de la música nacional.

¿Cómo conseguir entradas para el show?

Las entradas suelen adquirirse directamente en el lugar o a través de los canales de difusión de la banda y del pub. Se recomienda llegar con anticipación, ya que este tipo de presentaciones suele convocar a un público fiel y generar alta demanda.