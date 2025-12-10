Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

El gobierno de Nicolás Maduro expulsó del país a los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y al camarógrafo Fabián Solís. Estuvieron retenidos dos horas en el aeropuerto de Caracas y aún no recuperan sus pasaportes.

El gobierno de Nicolás Maduro deportó del territorio venezolano al equipo periodístico de C5N, integrado por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, y el camarógrafo Fabián Solís. Los trabajadores fueron demorados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde autoridades migratorias les retuvieron la documentación y les informaron que debían abandonar el país sin brindar explicaciones.

¿Qué relató el equipo de C5N sobre el momento de la expulsión?

Según reconstruyó Noticias Argentinas a partir del testimonio de Adrián Salonia, la situación fue de “mucha tensión”. El periodista contó que el personal migratorio comenzó a hacerles numerosas preguntas pese a que el grupo había explicado que su objetivo era “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.

¿Cómo fue el proceso de retención y expulsión?

El equipo permaneció dos horas retenido mientras Migraciones revisaba su documentación. Finalmente, la policía les comunicó que “no teníamos admitido el ingreso” y procedió a expulsarlos del país sin justificación oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades les retuvieron los pasaportes.

¿Dónde se encuentra ahora el equipo de C5N?

El destino inmediato fue Bolivia, donde aguardan su regreso a Buenos Aires. Las autoridades venezolanas les informaron que recién podrán recuperar sus pasaportes cuando ingresen nuevamente a la Argentina.