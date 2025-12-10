Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

El gobierno de Nicolás Maduro expulsó del país a los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y al camarógrafo Fabián Solís. Estuvieron retenidos dos horas en el aeropuerto de Caracas y aún no recuperan sus pasaportes.

El gobierno de Nicolás Maduro deportó del territorio venezolano al equipo periodístico de C5N, integrado por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, y el camarógrafo Fabián Solís. Los trabajadores fueron demorados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde autoridades migratorias les retuvieron la documentación y les informaron que debían abandonar el país sin brindar explicaciones.

¿Qué relató el equipo de C5N sobre el momento de la expulsión?

Según reconstruyó Noticias Argentinas a partir del testimonio de Adrián Salonia, la situación fue de “mucha tensión”. El periodista contó que el personal migratorio comenzó a hacerles numerosas preguntas pese a que el grupo había explicado que su objetivo era “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.

¿Cómo fue el proceso de retención y expulsión?

El equipo permaneció dos horas retenido mientras Migraciones revisaba su documentación. Finalmente, la policía les comunicó que “no teníamos admitido el ingreso” y procedió a expulsarlos del país sin justificación oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades les retuvieron los pasaportes.

¿Dónde se encuentra ahora el equipo de C5N?

El destino inmediato fue Bolivia, donde aguardan su regreso a Buenos Aires. Las autoridades venezolanas les informaron que recién podrán recuperar sus pasaportes cuando ingresen nuevamente a la Argentina.

También puedes leer

Escape evitable

Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

Reforma Laboral

El Gobierno le hace un guiño a la CGT y retira restricciones a cuotas solidarias

Desplome de precios

La cosecha de durazno en el Sur mendocino vive una de sus peores crisis

Estado del tiempo

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Godoy Cruz

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

Minería metalífera

Votó el Senado: qué implica la aprobación del Proyecto San Jorge en Mendoza

Te puede interesar

Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

Escape evitable

Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

Reforma Laboral

El Gobierno le hace un guiño a la CGT y retira restricciones a cuotas solidarias

Desplome de precios

La cosecha de durazno en el Sur mendocino vive una de sus peores crisis

Estado del tiempo

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Godoy Cruz

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

Minería metalífera

Votó el Senado: qué implica la aprobación del Proyecto San Jorge en Mendoza

Minería sustentable

Lourdes Arrieta sobre el proyecto San Jorge y los estándares de minería en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Protesta frente a la Legislatura mientras el Senado debate leyes mineras

Sesión caliente

El Senado decidió sobre la minería en Mendoza en medio de protestas

Automovilismo

Gonzalo Antolín se ilusiona con dar el salto a la Clase 3 del TN en 2026?

Inmaculada Concepción

Así se movió el turismo durante el fin de semana largo en Mendoza y el país

Flexibilización en marcha

Qué cambia con la nueva ley de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno

Posible grooming

¿Qué pasó con la alumna de 14 años que se atrincheró armada en una escuela?

Elecciones 2026

La inesperada alianza entre Cornejo y De Marchi de cara a los comicios de febrero

Tunuyán

Rescataron a los tres montañistas extraviados en el Cerro Punta Negra

Malargüe

Cómo impacta el proyecto Cobre San Romeleo en la agricultura y el desarrollo

Luján de Cuyo

Vuelco en el Corredor del Oeste: cuatro heridos y un auto caído a un canal

Ciiudad de Mendoza

Voto por San Jorge: qué teme el Gobierno para el martes y cómo será el operativo

Godoy Cruz

Acoso laboral: el caso que terminó con un funcionario municipal apartado