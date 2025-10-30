Cossano Producciones es quien lleva a escena esta adaptación local que propone una experiencia teatral entrañable, donde el humor y la emoción se entrelazan para invitar a la reflexión sobre el reencuentro con nuestro niño interior.

La multipremiada comedia dramática “Niño perdido”, escrita por el autor mexicano Quecho Muñoz, desembarca en Mendoza para hacer emocionar y reír al público. La obra, que ha sido vista por más de seis mil espectadores en su país de origen, tendrá su estreno oficial en la provincia el sábado 1 de noviembre en el Teatro Selectro.

Cossano Producciones es quien lleva a escena esta adaptación local que propone una experiencia teatral entrañable, donde el humor y la emoción se entrelazan para invitar a la reflexión sobre el reencuentro con nuestro niño interior.

La obra cuenta la historia de un empleado de oficina frustrado que, en el peor de los días, decide terminar con su vida. Una misteriosa y dicharachera pordiosera aparece impidiendo que lleve a cabo su terrible decisión, resultando ser su “hada madrina”. Con la promesa de concederle un “don” que le ayudará a resolver todos sus problemas, el protagonista va revelando su vida y sus lazos familiares. Aunque este “don” va a terminar siendo más un problema que una solución.

Con una puesta en escena dinámica y sensible, la trama combina realismo cotidiano con elementos mágicos, utilizando saltos en el tiempo que permiten a cada personaje involucrado en la historia reencontrarse con su versión infantil. En ese espejo del pasado, descubrimos cómo y cuándo perdieron el rumbo. Y cómo, quizás, todavía pueden recuperarlo.

Bajo la dirección de Daniela Otaegui, la obra cuenta con un destacado elenco integrado por Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano.

El público podrá disfrutar de una propuesta teatral que promete risas, ternura y momentos de profunda emoción, porque como dice su lema: “en el peor día de tu vida, algo mágico puede suceder”.

Estreno

“Niño perdido” tendrá su estreno oficial el sábado 1 de noviembre, a las 21hs, en el Teatro Selectro (Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad). La entrada general es de $13.000. Los tickets se pueden adquirir por EntradaWeb y Andes Ticket.

Ficha del evento:

· Obra: “Niño perdido”, de Quecho Muñoz.

· Estreno oficial: sábado 1 de noviembre.

· Hora: 21.

· Lugar: Teatro Selectro (Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad).

· Entrada general: $13.000. Por EntradaWeb y Andes Ticket.

Ficha técnica y artística:

Autor: Quecho Muñoz.

Dirección: Daniela Otaegui.

Actúan: Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano.

Produce: Cassano Producciones.

Co/produce: Daniela Otaegui y Yamila Maza.

Gentileza: David González