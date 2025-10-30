Noticias Mendoza

Niño Perdido

“Niño perdido”: el éxito teatral de México ahora en Mendoza

Cossano Producciones es quien lleva a escena esta adaptación local que propone una experiencia teatral entrañable, donde el humor y la emoción se entrelazan para invitar a la reflexión sobre el reencuentro con nuestro niño interior.

La multipremiada comedia dramática “Niño perdido”, escrita por el autor mexicano Quecho Muñoz, desembarca en Mendoza para hacer emocionar y reír al público. La obra, que ha sido vista por más de seis mil espectadores en su país de origen, tendrá su estreno oficial en la provincia el sábado 1 de noviembre en el Teatro Selectro.

La obra cuenta la historia de un empleado de oficina frustrado que, en el peor de los días, decide terminar con su vida. Una misteriosa y dicharachera pordiosera aparece impidiendo que lleve a cabo su terrible decisión, resultando ser su “hada madrina”. Con la promesa de concederle un “don” que le ayudará a resolver todos sus problemas, el protagonista va revelando su vida y sus lazos familiares. Aunque este “don” va a terminar siendo más un problema que una solución.

Con una puesta en escena dinámica y sensible, la trama combina realismo cotidiano con elementos mágicos, utilizando saltos en el tiempo que permiten a cada personaje involucrado en la historia reencontrarse con su versión infantil. En ese espejo del pasado, descubrimos cómo y cuándo perdieron el rumbo. Y cómo, quizás, todavía pueden recuperarlo.   

Bajo la dirección de Daniela Otaegui, la obra cuenta con un destacado elenco integrado por Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano.

El público podrá disfrutar de una propuesta teatral que promete risas, ternura y momentos de profunda emoción, porque como dice su lema: “en el peor día de tu vida, algo mágico puede suceder”.

Estreno

“Niño perdido” tendrá su estreno oficial el sábado 1 de noviembre, a las 21hs, en el Teatro Selectro (Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad). La entrada general es de $13.000. Los tickets se pueden adquirir por EntradaWeb y Andes Ticket.

Ficha del evento:

·         Obra: “Niño perdido”, de Quecho Muñoz.

·         Estreno oficial: sábado 1 de noviembre.

·         Hora: 21.

·         Lugar: Teatro Selectro (Cap. Fragata Moyano 102, Ciudad).

·         Entrada general: $13.000. Por EntradaWeb y Andes Ticket.

Ficha técnica y artística:

Autor: Quecho Muñoz.

Dirección: Daniela Otaegui.

Actúan: Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano.

Produce: Cassano Producciones.

Co/produce: Daniela Otaegui y Yamila Maza.

Gentileza: David González

