Mendoza
Programación de interés
OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín
Por:
Emmanuel Tobares
octubre 7, 2025
09:14
Programa informativo y de opinión que comenta tu realidad. Música, política, actualidad y obvio todos tus mensajes. De martes a jueves, y desde las 9 hasta las 10:30hs por LEMA Contenidos.
Programación de interés
OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín
El pueblo tiene la palabra
Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería
Elecciones 2025
Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza
Inseguridad local
Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido
Elecciones 2025
Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael
Primera Nacional
El Lobo venció al Dragón y logró un gran objetivo: el pase a la finalísima
Contra la inseguridad
Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises
Ciclo lectivo 2026
Mendoza está lista para inscribir a niñas y niños que iniciarán la escuela primaria
Elecciones 2025
Espert renuncia por la conexión con el narcotraficante Fred Machado
Torneo Clausura
Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando
Básquet
San José tuvo un debut soñado en la Liga Nacional al derrotar a Gorriones
Elecciones 2025
José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera
San Rafael
Buscan a una adolescente que fue vista por última vez el viernes pasado
Contra la presión impositiva
Viñateros en alerta: “O solucionan la crisis de rentabilidad o habrá acampe en la ruta”
Estado del tiempo
Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío
Estado del tiempo
Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío
Elecciones 2025
Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”
Fenómeno atmosférico
Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo
Elecciones 2025
Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos
Las Heras
Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados