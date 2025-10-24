El nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz se enfrenta al desafío de recuperar resultados y equilibrio táctico en un plantel golpeado por la crisis. La primera prueba será el decisivo duelo ante San Martín de San Juan.

En medio de un contexto de alta presión y resultados adversos, Omar Asad se ha convertido en la esperanza de los hinchas de Godoy Cruz. La llegada del “Turco” marca un punto de inflexión tras la salida de Walter Ribonetto y la abrupta finalización del ciclo de Esteban Solari.

El equipo mendocino, afectado por un mediocampo irregular y laterales poco efectivos en ataque, deposita ahora su confianza en Asad para estabilizar la dinámica de juego. Nicolás Fernández se mantiene como la principal carta ofensiva del plantel, mientras el cuerpo técnico evalúa sistemas tácticos que potencien la defensa y al arquero.

La primera gran prueba del “efecto Asad” será el duelo frente a San Martín de San Juan, un encuentro que podría redefinir no solo la posición del Tomba en la tabla, sino también el ánimo interno del plantel. El técnico dejó claro ante la prensa que no hay término medio y que la victoria será clave para transformar las tensiones actuales en confianza y resultados.

El desafío es mayúsculo: consolidar al mediocampo, optimizar el juego de laterales en ofensiva y encontrar la estructura defensiva que le permita al equipo mantenerse competitivo. El “Turco” sabe que la afición exige soluciones inmediatas y que cada decisión en estas semanas será crucial para el futuro del club.

Respuestas rápidas sobre la nueva conducción de Asad en el Tomba

¿Quién es el nuevo director técnico de Godoy Cruz?

Omar “Turco” Asad asumió como entrenador del Tomba tras la salida de Walter Ribonetto.

¿Cuál es el principal desafío del técnico?

Recuperar el rendimiento del mediocampo, optimizar laterales ofensivos y estabilizar la defensa del equipo.

¿Cuándo será la primera prueba de Asad?

El próximo duelo decisivo ante San Martín de San Juan.

¿Qué jugador se destaca en el plantel actual?

Nicolás Fernández, que mantiene un rendimiento destacado en ataque y rompe líneas.

¿Qué busca lograr Asad en el corto plazo?

Transformar la presión interna en resultados, mejorar la dinámica de juego y subir al equipo en la tabla de posiciones.