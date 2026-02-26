Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Finanzas, economía, mesas de negocios, disertaciones para reflexionar y encuentros B2B serán parte del ya tradicional Foro que se realizará en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El Foro de Inversiones & Negocios Mendoza que organiza el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se ha convertido en uno de los clásicos encuentros en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Por este motivo, la cantidad de participantes -empresarios e inversores que forman parte del evento- viene en crecimiento año tras año así como el interés por ser parte de un espacio en el que se promueve la sinergia entre los sectores público y privado con el fin de motorizar la economía provincial.

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza se llevará adelante una edición que llega con novedades, así como con formatos exitosos con el fin de cumplir el objetivo principal de atraer inversiones a Mendoza. “Debemos tener confianza en que los mendocinos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas ya que las hemos logrado en diversas oportunidades de nuestra historia”, destacó el presidente del CEM, Martín Clément, en alusión al nombre del séptimo Foro.

La trayectoria de este evento es una clara apuesta por el futuro y una muestra de la armonía que existe en la provincia entre lo público y lo privado. “El foro es un símbolo de la apuesta por el trabajo en conjunto y por la confianza de que a Mendoza le sobran condiciones para que las inversiones lleguen”, subrayó Clément. Desde el punto de vista del presidente del Consejo Empresario, la provincia posee gran potencial de crecimiento económico en un contexto nacional en el que las decisiones de inversión requieren confianza y visión de futuro.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia y responsable del Foro por parte del Gobierno de Mendoza, recordó que los resultados de cada evento previo se trabajan y continúan durante todo el año. El objetivo es concretar y profundizar las líneas de acción, inversión y desarrollo que surgen en el marco del Foro. “Las actividades están orientadas a mostrar las oportunidades de inversión que posee Mendoza y han demostrado ser exitosas”, remarcó Marengo. El funcionario agregó que el contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia es clave para este fin debido a la gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales que llegan a la provincia.

Conferencias y actividades principales

Entre las novedades que ya se pueden anticipar para la edición 2026 del Foro de Inversiones & Negocios, se puede destacar la tradicional disertación entre el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y el presidente del CEM. Esta se realizará al mediodía de la primera jornada, en el salón central. El eje temático girará en torno a la contextualización económica de las inversiones y los negocios en la provincia.

También el primer día, se realizarán las conferencias “El presente y el futuro del negocio del vino por Javier Merino”, de Banco Supervielle; “La mente que impulsa decisiones extraordinarias. Neurociencia, emociones y cambio, por Estanislao Bachrach”, de Banco Macro; y “Perspectivas 2026. Entre la macro que ordena y la micro que invierte”, por Alejo Costa de Max Capital, y Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, entre otras.

Además, el jueves se desarrollarán las Mesas de Inversión y Negocios de Desarrollo de Software y Servicios de Alta Tecnología, Logística, Petróleo y Salud y Health Tech. Durante la tarde habrá disertaciones con foco en temáticas diversas: energía nuclear, minería, finanzas, energía y reforma laboral; entre otras.

Durante el viernes, por otra parte, continuarán las mesas, reuniones B2B entre privados y reuniones entre funcionarios provinciales y posibles inversores nacionales e internacionales. En las primeras habrá espacio para: Industria Aeronáutica y Aeroespacial, Minería, Real Estate y Construcción Sostenible, Agrifood Tech, Energías, Ganadería y Turismo y Gastronomía. A esto se sumará un espacio especial de conexión entre inversores y empresas jóvenes de Mendoza.

Entre las conferencias de la segunda jornada, se puede destacar la que se realizará sobre “Argentina 2026: un año de decisiones y oportunidades. Macroeconomía, tasas de interés, el dólar y carteras”, por Rodrigo de Benítez de Grupo ST. A las 11, en tanto, será el turno de “Invertir con visión: el desafío financiero a largo plazo”, con Elena Alonso de Emerald Capital.

Posteriormente, este último día, también estará el Panel Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal con Ulpiano Suárez (intendente de la Ciudad), Fernando Vargas (BID), Gustavo Rivarola (asesor del CEM), Rodrigo González (economista) y Gala Díaz Langou y David Groisman (CIPECC).

Para más información e inscripciones: https://foroinversionesmendoza.com/

Gentileza: Alejandra Navarría & Florencia Da Souza

