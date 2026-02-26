Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Mesas de Inversión y Negocios

Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Finanzas, economía, mesas de negocios, disertaciones para reflexionar y encuentros B2B serán parte del ya tradicional Foro que se realizará en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El Foro de Inversiones & Negocios Mendoza que organiza el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se ha convertido en uno de los clásicos encuentros en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Por este motivo, la cantidad de participantes -empresarios e inversores que forman parte del evento- viene en crecimiento año tras año así como el interés por ser parte de un espacio en el que se promueve la sinergia entre los sectores público y privado con el fin de motorizar la economía provincial.

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza se llevará adelante una edición que llega con novedades, así como con formatos exitosos con el fin de cumplir el objetivo principal de atraer inversiones a Mendoza. “Debemos tener confianza en que los mendocinos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas ya que las hemos logrado en diversas oportunidades de nuestra historia”, destacó el presidente del CEM, Martín Clément, en alusión al nombre del séptimo Foro.

La trayectoria de este evento es una clara apuesta por el futuro y una muestra de la armonía que existe en la provincia entre lo público y lo privado. “El foro es un símbolo de la apuesta por el trabajo en conjunto y por la confianza de que a Mendoza le sobran condiciones para que las inversiones lleguen”, subrayó Clément. Desde el punto de vista del presidente del Consejo Empresario, la provincia posee gran potencial de crecimiento económico en un contexto nacional en el que las decisiones de inversión requieren confianza y visión de futuro.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia y responsable del Foro por parte del Gobierno de Mendoza, recordó que los resultados de cada evento previo se trabajan y continúan durante todo el año. El objetivo es concretar y profundizar las líneas de acción, inversión y desarrollo que surgen en el marco del Foro. “Las actividades están orientadas a mostrar las oportunidades de inversión que posee Mendoza y han demostrado ser exitosas”, remarcó Marengo. El funcionario agregó que el contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia es clave para este fin debido a la gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales que llegan a la provincia.

Conferencias y actividades principales

Entre las novedades que ya se pueden anticipar para la edición 2026 del Foro de Inversiones & Negocios, se puede destacar la tradicional disertación entre el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y el presidente del CEM. Esta se realizará al mediodía de la primera jornada, en el salón central. El eje temático girará en torno a la contextualización económica de las inversiones y los negocios en la provincia.

También el primer día, se realizarán las conferencias “El presente y el futuro del negocio del vino por Javier Merino”, de Banco Supervielle; “La mente que impulsa decisiones extraordinarias. Neurociencia, emociones y cambio, por Estanislao Bachrach”, de Banco Macro; y “Perspectivas 2026. Entre la macro que ordena y la micro que invierte”, por Alejo Costa de Max Capital, y Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, entre otras.

Además, el jueves se desarrollarán las Mesas de Inversión y Negocios de Desarrollo de Software y Servicios de Alta Tecnología, Logística, Petróleo y Salud y Health Tech. Durante la tarde habrá disertaciones con foco en temáticas diversas: energía nuclear, minería, finanzas, energía y reforma laboral; entre otras. 

Durante el viernes, por otra parte, continuarán las mesas, reuniones B2B entre privados y reuniones entre funcionarios provinciales y posibles inversores nacionales e internacionales. En las primeras habrá espacio para: Industria Aeronáutica y Aeroespacial, Minería, Real Estate y Construcción Sostenible, Agrifood Tech, Energías, Ganadería y Turismo y Gastronomía. A esto se sumará un espacio especial de conexión entre inversores y empresas jóvenes de Mendoza.

Entre las conferencias de la segunda jornada, se puede destacar la que se realizará sobre “Argentina 2026: un año de decisiones y oportunidades. Macroeconomía, tasas de interés, el dólar y carteras”, por Rodrigo de Benítez de Grupo ST. A las 11, en tanto, será el turno de “Invertir con visión: el desafío financiero a largo plazo”, con Elena Alonso de Emerald Capital.

Posteriormente, este último día, también estará el Panel Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal con Ulpiano Suárez (intendente de la Ciudad), Fernando Vargas (BID), Gustavo Rivarola (asesor del CEM), Rodrigo González (economista) y Gala Díaz Langou y David Groisman (CIPECC). 

Para más información e inscripciones: https://foroinversionesmendoza.com/

Gentileza: Alejandra Navarría & Florencia Da Souza 

También puedes leer

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Te puede interesar

Mesas de Inversión y Negocios

Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Abuso intrafamiliar

Rescataron a cuatro chicos víctimas de violencia en Junín: quedaron bajo el cuidado de su tía en Palmira

Abrieron las escuelas

Inicio de clases 2026 en Mendoza: más de 270 mil alumnos volvieron a las aulas este 25 de febrero

Las ruedas para arriba

Choque múltiple en Maipú: dos heridos e impactante vuelco en Juan B. Justo y Terrada

Fin de un ciclo

Marcelo Gallardo deja River Plate: fin de ciclo tras la derrota ante Vélez

Servicio Penitenciario

Intento de fuga en Almafuerte: hallan armas en el módulo de máxima seguridad del penal de Cacheuta

Alta montaña

Rescataron a un andinista con hipotermia en el Cordón del Plata e hicieron cumbre en el Cerro El Plata

Ciudad de Mendoza

Aniversario de la Arístides 2026: Conociendo Rusia y Ezequiel Arias encabezan el gran festejo

Elecciones municipales

Maipú: tras el triunfo electoral, Matías Stevanato no descarta competir por la gobernación en 2027

Comicios 2026

Elecciones en San Rafael: el oficialismo perdió concejales, pero Emir Félix ganó convencionales

Comicios 2026

Elecciones municipales en Mendoza: cerraron las urnas con baja participación de sufragantes

Comicios 2026

Elecciones municipales en Mendoza: Emir Félix votó en San Rafael e insistió con la autonomía

Turismo de montaña

Mendoza convierte en política de Estado el Sendero de Gran Recorrido de los Andes

Máxima tensión

Estados Unidos despliega su mayor fuerza militar en Medio Oriente en 20 años en plena tensión con Irán