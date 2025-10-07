Este martes se pusieron en funcionamiento 16 nuevas movilidades a GNC, que pertenecen a las empresas que prestan servicio en el sistema Mendotran

El Gobierno provincial anunció la incorporación de 16 nuevos micros a GNC al sistema de transporte público de Mendoza.

Las movilidades, que comienzan a prestar servicio en los diferentes recorridos del Gran Mendoza, pertenecen a las ocho empresas privadas que integran el sistema Mendotran.

Además, desde el gobierno detallaron que cada movilidad cuenta con capacidad para 27 personas sentadas y un total de 90 pasajeros, además de ocho cámaras de seguridad internas que permiten registrar los viajes y reforzar la seguridad de los usuarios.

¿Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las nuevas unidades?

Tras la presentación de las movilidades en la Terminal de Ómnibus, el gobernador Alfredo Cornejo dijo: “La verdad que el transporte público de Gran Mendoza es un lujo”.

Y agregó: “Basta ya no solo compararlo con otras provincias argentinas, sino con cualquier ciudad del mundo”. En tal sentido, mencionó que “es bastante masivo y lleva mucho subsidio, porque si no, no hay forma”.

Otro de los que se pronunció al respecto es el ministro de Gobierno, Natalio Mema. “Es un primer paso, esto es de largo aliento porque la transición energética es con el GNC en Argentina, que es un país gasífero. Nosotros empezamos a apostar a esto hace 10 años, justamente para generar un consumo permanente de gas durante todo el año”, añadió.

El funcionario, por otra parte, destacó que con esta iniciativa se busca na reconversión gradual del sistema, con miras a futuras unidades eléctricas, y subrayó los beneficios económicos del GNC. “Esto consume más o menos en plata un 30 o un 40% menos, dependiendo del precio del gas y del combustible”, indicó, y dijo que la idea es incentivar la utilización de gas en el sistema mediante ajustes en el costo por kilómetro.

Posibles aumentos

En cuanto a la tarifa, Mema recordó que la audiencia pública para evaluar la tarifa técnica está vigente hasta fin de año. “Hoy estamos casi en la mitad de lo que tenemos margen de aumentar si es que queremos que el sistema se autofinancie. Vamos a esperar cómo nos va en el tratamiento de la ley de presupuesto”, señaló, y resaltó la importancia de mantener un subsidio estatal para sostener el sistema de transporte.

El funcionario también repasó los avances en seguridad y tecnología para las movilidades del transporte público, e hizo mención a las cámaras conectadas al 911 y al sistema de georreferenciación para taxis. Respecto a esto, afirmó: “Hemos puesto mucha tecnología en el sistema de transporte. Hoy todos los usuarios pueden saber en tiempo real cuánto falta para que llegue un colectivo” y dijo que esas medidas han permitido “prácticamente eliminar el delito arriba del colectivo”.