Argentina
Elecciones 2025

Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”

El presidente Javier Milei djo que trata de “operaciones que se hacen para ensuciar” y que “justo aparecen en período electoral”

El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relacion de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”

Para Milei esta tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera, en 2007, o contra Francisco De Narváez en 2009, y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años, y como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, destacó el mandatario.

