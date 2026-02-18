Paro de la CGT: Independiente Rivadavia postergó su partido e impacta en la programación

La adhesión de Utedyc a la medida de fuerza obligó a reprogramar el encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda. Otros partidos también podrían sufrir modificaciones.

El paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves comenzó a generar consecuencias en el fútbol argentino e impactó de lleno en los planes de Independiente Rivadavia.

Por ello es que en Mendoza, Independiente Rivadavia debió alterar su cronograma debido a la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), lo que afecta directamente la organización de la sexta fecha del Torneo Apertura.

¿Por qué el paro de la CGT afecta a Independiente Rivadavia?

La medida de fuerza impacta de manera directa en la logística de los espectáculos deportivos. Utedyc, gremio que nuclea a trabajadores de entidades deportivas y civiles, confirmó su adhesión al paro, dejando sin cobertura áreas clave dentro de los estadios.

Sin el personal afiliado al sindicato, quedan comprometidos sectores fundamentales como:

Controles de acceso al estadio.

Validación y venta de entradas.

Mantenimiento de instalaciones.

Seguridad interna.

La ausencia de estos servicios hace inviable el normal desarrollo de los partidos, ya que compromete tanto la organización como la seguridad del público y de los equipos.

En ese contexto, el club mendocino se vio obligado a modificar la programación prevista para esta semana.

¿Qué pasó con el partido entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda?

El encuentro que debía disputarse este jueves a las 19:30 en el estadio Bautista Gargantini fue postergado.

El duelo entre Independiente Rivadavia y Independiente —conocido popularmente como el Rojo de Avellaneda— iba a ser uno de los platos fuertes de la sexta fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, ante la imposibilidad de garantizar el operativo completo, se resolvió su reprogramación.

De acuerdo con lo previsto, el partido se jugaría el próximo sábado a las 17:00 en el mismo escenario, el Gargantini, aunque resta la confirmación oficial definitiva por parte de las autoridades de la competencia.

La decisión busca preservar la seguridad de los asistentes y evitar inconvenientes organizativos mayores.

¿Qué otros partidos se verán afectados por el paro?

La jornada no solo impacta en el fútbol mendocino. Otros encuentros programados para el mismo día también podrían sufrir modificaciones debido a la adhesión gremial.

Entre los partidos alcanzados por la medida se encuentran:

Defensa y Justicia vs. Belgrano (pactado para las 17:15).

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (previsto para las 17:15).

Instituto vs. Atlético Tucumán (programado para las 19:30).

En todos los casos, la viabilidad de los encuentros dependerá de la posibilidad de reorganizar los operativos de seguridad y servicios internos ante la ausencia de trabajadores nucleados en Utedyc.

¿Cómo impacta el paro en el desarrollo del Torneo Apertura?

El paro de la CGT introduce un factor de incertidumbre en la programación de la sexta fecha. Si bien no se trata de una suspensión generalizada del campeonato, sí obliga a reprogramar encuentros puntuales donde la logística no puede garantizarse.

En el caso de Independiente Rivadavia, la postergación implica un ajuste en la planificación deportiva, ya que altera los tiempos de recuperación del plantel y la organización interna del club. Además, impacta en la logística de hinchas, socios y abonados que ya tenían previsto asistir al estadio.

Este tipo de situaciones también puede generar modificaciones en la agenda televisiva y en la planificación de los organismos de seguridad provinciales.

El fútbol profesional requiere un engranaje complejo en el que intervienen clubes, sindicatos, fuerzas de seguridad, organismos de control y empresas privadas. Cuando uno de esos actores se ve afectado por una medida de fuerza de alcance nacional, las consecuencias se trasladan de manera casi inmediata a la competencia.

En Mendoza, la expectativa ahora está puesta en la confirmación oficial del nuevo día y horario para el cruce entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda, mientras que a nivel nacional se aguardan definiciones sobre el resto de los encuentros comprometidos.

La medida de la CGT, prevista para el jueves, vuelve a demostrar cómo decisiones de alcance sindical pueden impactar de lleno en el calendario deportivo argentino.