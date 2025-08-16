El espacio político del Partido de los Jubilados solicitó a todos los departamentos de la provincia de Mendoza que repliquen las medidas adoptadas en Ciudad y Maipú y que nació como una iniciativa del intendente Ulpiano Suarez.

El Partido de los Jubilados elogió las iniciativas implementadas en los municipios de Ciudad de Mendoza y Maipú, que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con exenciones de tasas, y acceso gratuito a actividades culturales y deportivas.

Al respecto, el partido considera que estas acciones son un “alivio en un contexto económico complejo, marcado por la inflación y el aumento del costo de vida”.

A pesar de su reconocimiento, el Partido de los Jubilados advirtió que estas políticas no deben ser casos aislados, sino que deberían convertirse en “políticas públicas permanentes y extendidas a toda la provincia”.

En un comunicado, el partido convocó a todos los intendentes y Concejos Deliberantes de Mendoza a tomar estas iniciativas como ejemplo. Instaron a los líderes a “imitar y mejorar estas iniciativas” para que los adultos mayores reciban el apoyo que necesitan, de manera consistente.

El comunicado concluyó con un poderoso mensaje, destacando la importancia de reconocer y valorar a los mayores en la sociedad. Además, enfatizaron que “es momento de dejar de mirar para otro lado y comprometerse con políticas activas que reconozcan el valor y los derechos de nuestros adultos mayores. Porque la experiencia no se jubila y el respeto no se negocia”.