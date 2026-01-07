Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

El corredor internacional entre Mendoza y Chile quedará inhabilitado para todo tipo de vehículos desde la medianoche de este jueves, de manera preventiva, ante el pronóstico de tormentas en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta la provincia de Mendoza con Chile, permanecerá cerrado para todo tipo de vehículos a partir de las 00 horas de este jueves. La decisión fue adoptada de forma preventiva para resguardar la seguridad de los viajeros frente al pronóstico de mal tiempo en la zona cordillerana.

La medida busca evitar que conductores queden atrapados en alta montaña durante el desarrollo del temporal, que podría generar condiciones de extrema peligrosidad en la ruta.

¿A qué hora se corta el tránsito hacia el Paso Cristo Redentor?

Las autoridades dispusieron un cronograma escalonado para ordenar el cierre del corredor internacional:

Corte en Uspallata: desde las 22 horas

desde las 22 horas Cierre total del túnel internacional: a partir de las 00 horas

Desde ese momento, no se permitirá la circulación en ningún sentido.

¿Por qué se decidió el cierre del Paso Internacional?

La principal preocupación de los organismos de control es que las lluvias intensas previstas para la alta montaña provoquen deslizamientos de barro y piedras sobre la calzada, lo que podría dejar vehículos varados y generar situaciones de alto riesgo.

Estas condiciones harían que el camino resulte extremadamente peligroso para transitar, especialmente durante la noche y la madrugada.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para Mendoza y la cordillera?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una actualización de su sistema de alerta temprana, advirtiendo que una amplia franja del país, desde Mendoza hasta Jujuy, será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad.

¿Qué fenómenos se esperan durante las tormentas?

Según el SMN, en algunas zonas las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por:

Abundante actividad eléctrica

Ráfagas de viento intensas

Posible caída de granizo

Además, en regiones cercanas como el norte de Neuquén y el oeste de La Pampa, se prevén importantes acumulados de agua, lo que agrava el escenario climático general.

¿Cuándo podría reabrirse el Paso Cristo Redentor?

Por el momento, las autoridades no informaron una fecha ni horario de reapertura. La habilitación del corredor dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la ruta en alta montaña.