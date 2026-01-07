Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

El corredor internacional entre Mendoza y Chile quedará inhabilitado para todo tipo de vehículos desde la medianoche de este jueves, de manera preventiva, ante el pronóstico de tormentas en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta la provincia de Mendoza con Chile, permanecerá cerrado para todo tipo de vehículos a partir de las 00 horas de este jueves. La decisión fue adoptada de forma preventiva para resguardar la seguridad de los viajeros frente al pronóstico de mal tiempo en la zona cordillerana.

La medida busca evitar que conductores queden atrapados en alta montaña durante el desarrollo del temporal, que podría generar condiciones de extrema peligrosidad en la ruta.

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

¿A qué hora se corta el tránsito hacia el Paso Cristo Redentor?

Las autoridades dispusieron un cronograma escalonado para ordenar el cierre del corredor internacional:

  • Corte en Uspallata: desde las 22 horas
  • Cierre total del túnel internacional: a partir de las 00 horas

Desde ese momento, no se permitirá la circulación en ningún sentido.

¿Por qué se decidió el cierre del Paso Internacional?

La principal preocupación de los organismos de control es que las lluvias intensas previstas para la alta montaña provoquen deslizamientos de barro y piedras sobre la calzada, lo que podría dejar vehículos varados y generar situaciones de alto riesgo.

Estas condiciones harían que el camino resulte extremadamente peligroso para transitar, especialmente durante la noche y la madrugada.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para Mendoza y la cordillera?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una actualización de su sistema de alerta temprana, advirtiendo que una amplia franja del país, desde Mendoza hasta Jujuy, será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad.

¿Qué fenómenos se esperan durante las tormentas?

Según el SMN, en algunas zonas las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por:

  • Abundante actividad eléctrica
  • Ráfagas de viento intensas
  • Posible caída de granizo

Además, en regiones cercanas como el norte de Neuquén y el oeste de La Pampa, se prevén importantes acumulados de agua, lo que agrava el escenario climático general.

¿Cuándo podría reabrirse el Paso Cristo Redentor?

Por el momento, las autoridades no informaron una fecha ni horario de reapertura. La habilitación del corredor dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la ruta en alta montaña.

También puedes leer

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Te puede interesar

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Egipto, según estudios históricos

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Contingencias climáticas

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Coparticipación municipal

Luciana Arenas: “Luján recibe menos recursos por vecino y eso afecta los servicios”

Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

Barrio San Antonio

Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad