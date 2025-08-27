Noticias Mendoza

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

La patinadora artística Camila Bertuggia ha logrado un importante hito en su carrera al clasificar a los Juegos Jadar 2025, que se celebrarán en su primera edición del 9 al 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe.

Es la única patinadora mendocina seleccionada para este certamen. Bertuggia competirá en la modalidad de danza y su participación es resultado de su destacada posición en el ranking mundial, donde actualmente ocupa el puesto número 18.

Camila entrena en el club Atlético Palmira y forma parte del seleccionado argentino de patinaje artístico, lo que resalta aún más su nivel competitivo. Bajo la dirección técnica de Julieta Terruli, ha desarrollado una sólida carrera. La clasificación a los Juegos Jadar representa una oportunidad clave para la joven deportista, ya que este torneo servirá como preparación de alto nivel previo a los Juegos Odesur Rosario 2026.

