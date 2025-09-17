Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mendoza
Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no estará en la inauguración de la nueva sede de la Policía Federal Argentina en Mendoza a la que hasta ahora asistirá el ministro de Defensa, Luis Petri.

La ministra Patricia Bullrich finalmente no acompañar a su par de Defensa, Luis Petri, en las actividades de campaña por las elecciones que el mendocino realizará este viernes en la provincia.

En un primer momento, se esperaba que la excandidata a presidenta estuviera presente en la inauguración de la nueva sede de la Policía Federal Argentina en Guaymallén.

Sin embargo, Bullrich optó por programar un viaje a Córdoba para estar junto al presidente Javier Milei en esa jurisdicción. Allí, el jefe de Estado realizará un acto en el Parque Sarmiento con la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Se trata del relanzamiento de LLA en todo el país, luego de la dura derrota recibida en las elecciones bonaerenses. El Presidente afirmó que se pondrá al frente de la campaña e impulsará actividades en distintas partes de la Argentina.

Luis Petri viene a Mendoza.

Luis Petri en Mendoza

El primer candidato a diputado nacional por el oficialismo, Luis Petri, sí estará en Mendoza este fin de semana. El oriundo de San Martín tendrá una agenda cargada durante los próximos días, pero aún no se confirma su agenda.

De esta manera, La Libertad Avanza busca re encauzar el debate público a poco más de un mes de que se concreten las elecciones de medio término a nivel nacional

En la provincia, sin embargo, será el gobernador Alfredo Cornejo quien apuntale la campaña y, así, continuará mostrando la gestión local.

Qué se vota en Mendoza  

La provincia elegirá cinco de sus diez diputados nacionales el 26 de octubre. En esa misma fecha se renovará la mitad de la Legislatura (24 diputados y 19 senadores) y el 50% de 12 de los 18 concejos deliberantes.     

El 22 de febrero, en tanto, serán los comicios municipales de San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Luján de Cuyo.    

