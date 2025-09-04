El equipo de calle Huergo le ganó a Banco Mendoza en Chacras de Coria. El Tuti Bailei volvió a descollar en la formación Gasolera.

La categoría Senior del Club Petroleros YPF de Hockey sobre Patines llegó a la punta de la tabla en el Torneo Clausura 2025 luego de ser mejor que Banco Mendoza que lo recibió en Chacras de Coria donde El Tuti Bailei fue descollante para la obtención del triunfo.

En tanto, Casa de Italia también volvió a gritar victoria En su pista superó por 3 a 2 a Andes Talleres. Juan Troyano y en dos oportunidades Luciano Lucero anotaron para el equipo Itálico, mientras, Exequiel Tamborindegui y Valentino Rossignoli anotaron los goles del Matador.

Bernardino Rivadavia y Leonardo Murialdo protagonizaron un entretenido juego en el Este provincial. El que festejó fue el equipo Católico que venció al Prócer por 4 a 2. Para el Azuloro anotó, ambos goles, Matías Giuliani. Dos tantos de Juan Ignacio Meza, Facundo Lana y Francisco Nardi completaron los tantos del Canario que se recuperó del traspié sufrido en la fecha anterior ante Petroleros/YPF.

El Gasolero sigue de racha. Otra vez de visitante se alzó con la victoria. En esta oportunidad su víctima fue Banco Mendoza a quien venció por 4 a 3 en Chacras de Coria. Leonardo Huidobro, Franco Vicentela y tres anotaciones de Felipe Baieli fueron los autores de los goles de la escuadra de Calle Huergo. Facundo Gutiérrez y dos de Joan Paul Bonet fueron los tantos convertidos por La Hoja de Parra.

IMPSA goleó a La Colonia por 6 a 2. Dos goles de Santino Calderone, dos de Agustín Lázzaro y los restantes de José Zabala y Enzo Palacios redondearon el marcador de Los Metaleros. Marcos Oliva y Emilio Viale anotaron para la escuadra del Jardín de La República que sigue sin ganar en lo que va del Torneo Clausura.