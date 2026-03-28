Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Seguridad y progreso

Plan de obras en Ciudad Mendoza: ya reacondicionaron más de 130 cuadras y avanza la reconstrucción vial

La Ciudad de Mendoza confirmó que ya finalizó trabajos en 133 cuadras como parte de un ambicioso plan de reconstrucción de calles que busca mejorar la circulación y la seguridad vial.

La Ciudad de Mendoza avanza con uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años, en el marco del Plan de Obras que ejecuta el municipio, por el que ya se han reacondicionado 133 cuadras, lo que marca un fuerte progreso en la mejora de la infraestructura urbana y la movilidad.

Este megaplan tiene como objetivo optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal, impactando directamente en la calidad de vida de vecinos y turistas. Con una planificación estratégica, la comuna interviene distintas arterias de manera simultánea, logrando mayor eficiencia en los tiempos de ejecución y reduciendo molestias.

¿Cuántas cuadras se han reparado en la Ciudad de Mendoza?

Según informaron desde el municipio, actualmente son 133 las cuadras que ya cuentan con trabajos finalizados. Este avance forma parte de una política sostenida que apunta a modernizar la infraestructura vial y garantizar calles en mejores condiciones.

El plan contempla intervenciones distribuidas en tres grandes grupos de obra, lo que permite abarcar diferentes zonas de la ciudad en paralelo. Esta metodología acelera los tiempos y optimiza los recursos disponibles.

¿Cómo se organiza el plan de reconstrucción de calles?

El proyecto se divide en tres sectores principales que abarcan distintas áreas de la ciudad:

  • Grupo 1 (Quinta y Sexta Sección): ya suma 54 cuadras finalizadas, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.
  • Grupo 2 (Centro y Tercera Sección): alcanza 55 cuadras reacondicionadas en calles de alta circulación como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España.
  • Grupo 3 (Cuarta Sección Este): registra 24 cuadras ejecutadas en zonas como Montecaseros, Tucumán, Ituzaingó y 9 de Julio.

Esta distribución permite avanzar de manera ordenada y eficiente, priorizando tanto zonas residenciales como áreas comerciales y administrativas de gran tránsito.

¿Qué calles fueron intervenidas en Mendoza?

Entre las arterias más importantes que ya fueron reacondicionadas se destacan:

  • Martín Zapata (9 cuadras)
  • Nicolás Avellaneda (8 cuadras)
  • Agustín Álvarez (8 cuadras)
  • Tiburcio Benegas (9 cuadras)
  • Perú (3 cuadras)
  • Gutiérrez (7 cuadras)
  • Córdoba (5 cuadras)
  • Buenos Aires (5 cuadras)
  • Montecaseros (4 cuadras)
  • Tucumán (5 cuadras)

Estas obras mejoran significativamente la circulación en sectores clave de la ciudad, especialmente en zonas con alta densidad de tránsito.

¿Cuándo finaliza el plan de obras?

El plazo previsto para la ejecución total del plan es de aproximadamente 365 días, con fecha estimada de finalización en junio de 2026. Este cronograma responde a una estrategia de intervención progresiva que busca garantizar calidad en cada obra realizada.

El proyecto forma parte de la Licitación Pública “Reconstrucción calles de asfalto – Grupo I, II y III – 2025” y está a cargo de la empresa Laugero Construcciones S.A., según lo establecido en el Decreto 453/2025.

¿Qué obras se están realizando actualmente?

Actualmente, una de las intervenciones en curso se desarrolla sobre calle Necochea, donde se ejecutarán tareas de fresado. Este proceso es fundamental para preparar la calzada antes de la repavimentación, permitiendo corregir deformaciones y mejorar la base del asfalto.

Los trabajos están previstos para comenzar a principios de abril y se estima que se extenderán durante todo el mes.

¿Qué impacto tiene este plan en la movilidad y seguridad?

El plan de reconstrucción vial no solo mejora el estado de las calles, sino que también impacta directamente en la seguridad vial y la conectividad urbana. Calles en mejores condiciones reducen riesgos de accidentes, optimizan los tiempos de traslado y favorecen el desarrollo económico.

Además, estas obras consolidan una infraestructura más moderna y eficiente, posicionando a la Ciudad de Mendoza como un destino más accesible y preparado tanto para residentes como para visitantes.

En definitiva, el avance de este plan marca un paso clave hacia una ciudad más ordenada, segura y conectada, con una inversión que busca sostenerse en el tiempo y dar respuestas a las demandas crecientes de movilidad urbana.

También puedes leer

Petróleo argentino

Fallo por YPF: Ulpiano Suarez llamó a la unidad tras el respaldo judicial a la Argentina

Economías regionales en vilo

Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

Violencia de género

Las Heras: una mujer escapó de su secuestrador y evitó un posible femicidio tras horas de terror

Socialmente complicada

Deterioro en Mendoza: narcotráfico, violencia y crisis económica marcan una semana alarmante

Estado del tiempo

Ola de calor en Mendoza: el otoño se toma una pausa y vuelven temperaturas de hasta 35°C

Nueva York

Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

Te puede interesar

Seguridad y progreso

Plan de obras en Ciudad Mendoza: ya reacondicionaron más de 130 cuadras y avanza la reconstrucción vial

Petróleo argentino

Fallo por YPF: Ulpiano Suarez llamó a la unidad tras el respaldo judicial a la Argentina

Economías regionales en vilo

Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

Violencia de género

Las Heras: una mujer escapó de su secuestrador y evitó un posible femicidio tras horas de terror

Socialmente complicada

Deterioro en Mendoza: narcotráfico, violencia y crisis económica marcan una semana alarmante

Estado del tiempo

Ola de calor en Mendoza: el otoño se toma una pausa y vuelven temperaturas de hasta 35°C

Nueva York

Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

Inseguridad vial

Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Violencia rural

Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".
Salud de las FFAA

IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Tragedia en el Este

Junín: incendio en vivienda deja dos muertos por inhalación de monóxido de carbono

Crisis económica

Camioneros protestan en Ruta 40 en Mendoza por la suba de los combustibles

A 50 años del Golpe

Mendoza: procesan a 17 represores por crímenes contra casi 60 niños durante la dictadura

A 50 años del Golpe

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades