Plan de obras en Ciudad Mendoza: ya reacondicionaron más de 130 cuadras y avanza la reconstrucción vial

La Ciudad de Mendoza confirmó que ya finalizó trabajos en 133 cuadras como parte de un ambicioso plan de reconstrucción de calles que busca mejorar la circulación y la seguridad vial.

La Ciudad de Mendoza avanza con uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años, en el marco del Plan de Obras que ejecuta el municipio, por el que ya se han reacondicionado 133 cuadras, lo que marca un fuerte progreso en la mejora de la infraestructura urbana y la movilidad.

Este megaplan tiene como objetivo optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal, impactando directamente en la calidad de vida de vecinos y turistas. Con una planificación estratégica, la comuna interviene distintas arterias de manera simultánea, logrando mayor eficiencia en los tiempos de ejecución y reduciendo molestias.

¿Cuántas cuadras se han reparado en la Ciudad de Mendoza?

Según informaron desde el municipio, actualmente son 133 las cuadras que ya cuentan con trabajos finalizados. Este avance forma parte de una política sostenida que apunta a modernizar la infraestructura vial y garantizar calles en mejores condiciones.

El plan contempla intervenciones distribuidas en tres grandes grupos de obra, lo que permite abarcar diferentes zonas de la ciudad en paralelo. Esta metodología acelera los tiempos y optimiza los recursos disponibles.

¿Cómo se organiza el plan de reconstrucción de calles?

El proyecto se divide en tres sectores principales que abarcan distintas áreas de la ciudad:

Grupo 1 (Quinta y Sexta Sección): ya suma 54 cuadras finalizadas, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.

ya suma 54 cuadras finalizadas, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas. Grupo 2 (Centro y Tercera Sección): alcanza 55 cuadras reacondicionadas en calles de alta circulación como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España.

alcanza 55 cuadras reacondicionadas en calles de alta circulación como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España. Grupo 3 (Cuarta Sección Este): registra 24 cuadras ejecutadas en zonas como Montecaseros, Tucumán, Ituzaingó y 9 de Julio.

Esta distribución permite avanzar de manera ordenada y eficiente, priorizando tanto zonas residenciales como áreas comerciales y administrativas de gran tránsito.

¿Qué calles fueron intervenidas en Mendoza?

Entre las arterias más importantes que ya fueron reacondicionadas se destacan:

Martín Zapata (9 cuadras)

Nicolás Avellaneda (8 cuadras)

Agustín Álvarez (8 cuadras)

Tiburcio Benegas (9 cuadras)

Perú (3 cuadras)

Gutiérrez (7 cuadras)

Córdoba (5 cuadras)

Buenos Aires (5 cuadras)

Montecaseros (4 cuadras)

Tucumán (5 cuadras)

Estas obras mejoran significativamente la circulación en sectores clave de la ciudad, especialmente en zonas con alta densidad de tránsito.

¿Cuándo finaliza el plan de obras?

El plazo previsto para la ejecución total del plan es de aproximadamente 365 días, con fecha estimada de finalización en junio de 2026. Este cronograma responde a una estrategia de intervención progresiva que busca garantizar calidad en cada obra realizada.

El proyecto forma parte de la Licitación Pública “Reconstrucción calles de asfalto – Grupo I, II y III – 2025” y está a cargo de la empresa Laugero Construcciones S.A., según lo establecido en el Decreto 453/2025.

¿Qué obras se están realizando actualmente?

Actualmente, una de las intervenciones en curso se desarrolla sobre calle Necochea, donde se ejecutarán tareas de fresado. Este proceso es fundamental para preparar la calzada antes de la repavimentación, permitiendo corregir deformaciones y mejorar la base del asfalto.

Los trabajos están previstos para comenzar a principios de abril y se estima que se extenderán durante todo el mes.

¿Qué impacto tiene este plan en la movilidad y seguridad?

El plan de reconstrucción vial no solo mejora el estado de las calles, sino que también impacta directamente en la seguridad vial y la conectividad urbana. Calles en mejores condiciones reducen riesgos de accidentes, optimizan los tiempos de traslado y favorecen el desarrollo económico.

Además, estas obras consolidan una infraestructura más moderna y eficiente, posicionando a la Ciudad de Mendoza como un destino más accesible y preparado tanto para residentes como para visitantes.

En definitiva, el avance de este plan marca un paso clave hacia una ciudad más ordenada, segura y conectada, con una inversión que busca sostenerse en el tiempo y dar respuestas a las demandas crecientes de movilidad urbana.