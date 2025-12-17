Noticias Mendoza

Durante 2025

Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Los resultados 2025 del Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática en Mendoza muestran una fuerte mejora en Lengua y Matemática, con una reducción significativa de los niveles críticos, la implementación del primer censo provincial de Matemática y un alcance que superó los 340 mil estudiantes en todos los niveles educativos.

La provincia de Mendoza presentó los resultados 2025 del Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática Mendoza (PEAMM), una política educativa que alcanzó a más de 340 mil estudiantes y 2 mil escuelas de los niveles inicial, primario y secundario. Los datos oficiales muestran avances significativos en comprensión lectora y Matemática, con una fuerte reducción de los niveles críticos.

En Matemática, Mendoza realizó por primera vez un censo provincial con más del 90% de cobertura escolar, una herramienta clave para medir el desempeño real del sistema educativo.

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

¿Qué resultados mostró Mendoza en alfabetización durante 2025?

Las evaluaciones de alfabetización evidenciaron una caída marcada de los niveles críticos. Según explicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el ciclo lectivo comenzó con entre 30% y 35% de estudiantes en situación crítica y finalizó con menos del 10% en el promedio general.

En el nivel primario, el 89% de los alumnos de 3° grado superó el 50% de respuestas correctas en comprensión lectora, mientras que en 6° grado lo logró el 68%.
En el nivel secundario, el desempeño positivo en primer año pasó del 56% al 67% a lo largo de 2025.

¿Cómo fue el censo provincial de Matemática en Mendoza?

Por primera vez, la provincia implementó un censo provincial de Matemática con una cobertura superior al 90%, que evaluó a 354.378 estudiantes de primaria y secundaria.

En secundaria, más del 80% de los alumnos se encontraba inicialmente en nivel crítico, pero ese porcentaje se redujo al 60% o menos, lo que representa una mejora cercana al 20%.
En primaria, la mejora superó el 30%, según datos oficiales de la DGE.

¿Qué acciones incluyó el Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática?

El PEAMM combinó evaluación, formación docente y uso de tecnología educativa. Durante 2025, el operativo incluyó:

  • Capacitaciones para más de 20 mil docentes
  • La realización del Primer Congreso Provincial de Matemática
  • Implementación de plataformas digitales en el 30% de las escuelas

El objetivo oficial es alcanzar el 80% de cobertura digital en 2026 y llegar al 100% en 2027, consolidando un sistema de evaluación y mejora continua en Lengua y Matemática.

