Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Los resultados 2025 del Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática en Mendoza muestran una fuerte mejora en Lengua y Matemática, con una reducción significativa de los niveles críticos, la implementación del primer censo provincial de Matemática y un alcance que superó los 340 mil estudiantes en todos los niveles educativos.

La provincia de Mendoza presentó los resultados 2025 del Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática Mendoza (PEAMM), una política educativa que alcanzó a más de 340 mil estudiantes y 2 mil escuelas de los niveles inicial, primario y secundario. Los datos oficiales muestran avances significativos en comprensión lectora y Matemática, con una fuerte reducción de los niveles críticos.

En Matemática, Mendoza realizó por primera vez un censo provincial con más del 90% de cobertura escolar, una herramienta clave para medir el desempeño real del sistema educativo.

¿Qué resultados mostró Mendoza en alfabetización durante 2025?

Las evaluaciones de alfabetización evidenciaron una caída marcada de los niveles críticos. Según explicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el ciclo lectivo comenzó con entre 30% y 35% de estudiantes en situación crítica y finalizó con menos del 10% en el promedio general.

En el nivel primario, el 89% de los alumnos de 3° grado superó el 50% de respuestas correctas en comprensión lectora, mientras que en 6° grado lo logró el 68%.

En el nivel secundario, el desempeño positivo en primer año pasó del 56% al 67% a lo largo de 2025.

¿Cómo fue el censo provincial de Matemática en Mendoza?

Por primera vez, la provincia implementó un censo provincial de Matemática con una cobertura superior al 90%, que evaluó a 354.378 estudiantes de primaria y secundaria.

En secundaria, más del 80% de los alumnos se encontraba inicialmente en nivel crítico, pero ese porcentaje se redujo al 60% o menos, lo que representa una mejora cercana al 20%.

En primaria, la mejora superó el 30%, según datos oficiales de la DGE.

¿Qué acciones incluyó el Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática?

El PEAMM combinó evaluación, formación docente y uso de tecnología educativa. Durante 2025, el operativo incluyó:

Capacitaciones para más de 20 mil docentes

La realización del Primer Congreso Provincial de Matemática

Implementación de plataformas digitales en el 30% de las escuelas

El objetivo oficial es alcanzar el 80% de cobertura digital en 2026 y llegar al 100% en 2027, consolidando un sistema de evaluación y mejora continua en Lengua y Matemática.