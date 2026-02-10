Noticias Mendoza

Mendoza
Costo de vida

En enero, una familia en Mendoza necesitó más de $1,2 millones para no ser pobre

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer este martes los últimos datos oficiales de pobreza e indigencia en la provincia, correspondientes a enero.

Según el informe divulgado por la DEIE, una familia tipo en Mendoza, debió contar con ingresos mensuales de al menos $1.247.162,13 para no ser considerada pobre. En tanto, para no caer en la indigencia, el ingreso mínimo necesario fue de $517.496,66.

Mendoza es la cuarta provincia con más población del país

¿Qué es la Canasta Básica Total y cómo se mide la pobreza?

La Canasta Básica Total (CBT) incluye el conjunto de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población, teniendo en cuenta hábitos de consumo representativos.

De este modo, los hogares cuyos ingresos se ubican por debajo del valor de la CBT son clasificados como pobres.

¿Qué es el Coeficiente de Engel y para qué se utiliza?

El Coeficiente de Engel (CdE) es un indicador que relaciona los gastos en alimentos con el gasto total de los hogares. Este coeficiente se utiliza para expandir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y así calcular la CBT.

¿Cómo influye la inflación en los niveles de pobreza?

Especialistas advierten que el ritmo de la inflación se viene acelerando desde hace ocho meses, con expectativas de nuevos incrementos en febrero y marzo, particularmente en alimentos y bebidas, los rubros que más subas registraron en los últimos meses.

En ese marco, el economista Orlando Ferreres consideró que una inflación mensual del 2,9% resulta “un poco alta”, especialmente por su impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares.

