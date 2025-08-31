El paso a Chile a través del Túnel Internacional Cristo Redentor sigue cerrado debido al temporal que inició ayer con el desarrollo de la Tormenta de Santa Rosa que provocó nevadas intensas y cortaron rutas en alta montaña en Mendoza.

El Paso Internacional Cristo Redentor , que conecta Argentina y Chile, ha sido cerrado de forma preventiva este domingo para todo tipo de vehículos.

La medida, anunciada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras , se debe a las severas condiciones climáticas pronosticadas para la zona.

Según los reportes meteorológicos, un intenso frente de inestabilidad continuará afectando la cordillera con fuertes nevadas y una visibilidad muy reducida. Estas condiciones representan un riesgo significativo para la seguridad vial, lo que llevó a las autoridades a decidir el cierre del paso en ambos sentidos.

Las autoridades instaron a quienes planean viajar entre Mendoza y Chile , o viceversa, a mantenerse informados a través del sitio web oficial del Paso Internacional Cristo Redentor.

Esta medida es crucial para que los usuarios puedan reprogramar sus viajes y evitar quedar varados en una ruta de alta montaña conocida por sus condiciones climáticas cambiantes y peligrosas durante esta época del año.

Conforme con lo coordinado con Vialidad Nacional, solicitaron el corte total de la Ruta 7 desde Mendoza a Uspallata por las inclemencias del tiempo, abundante precipitaciones níveas, lluvias y banco de nieblas.

En ese sentido se activaron los protocolos de cortes momentáneos en sectores de la Ruta Internacional 7 y Provincial 84. También en sectores de salidas desde Potrerillos hacia Mendoza por Ruta 7 y Provincial 82, Ruta 7 a la altura de km 1143, Cemeterio de Uspallata, sector de Blanco Encalada para que no se transite por la Ruta Provincial 82 desde Mendoza hacia Pogrerillos. Todo hasta que merme el temporal y puedan trabajar maquinarias de Vialidad Nacional y Provincial.