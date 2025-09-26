Noticias Mendoza

Mendoza
Maipú

Por obras viales y de saneamiento cortarán una importante calle a la altura de la RP 60

La RP 60 puede transitarse con normalidad, pero no se puede girar desde esta vía hacia Maza ni al norte ni al sur, ni tampoco incorporarse desde allí a la ruta.  

Vialidad Mendoza dispuso el corte total de tránsito en calle Maza en su intersección con la Ruta Provincial 60, en Maipú, debido a la construcción de la nueva rotonda que se está ejecutando en ese cruce, a la que se sumó en los últimos dos meses una obra de cloacas contratadas por la Municipalidad de Maipú con recursos del fondo de los 1.000 millones de dólares del Gobierno provincial.

Mientras tanto, la nueva rotonda de calle Maza y Ruta Provincial 60 que construye Vialidad Provincial, avanza a buen ritmo y resolverá a futuro un cruce que era traumático para los automovilistas que circulaban por Maza por el alto índice de tránsito en la zona.

Cabe aclarar que la Ruta Provincial 60 continuará transitable con normalidad en este punto, y que el corte afecta solo a calle Maza, ya que por la envergadura de la obra de cloacas que la bordea, la DPV debió cortar el tránsito por Maza desde RP 60 tanto hacia el norte como hacia el sur.

En consecuencia, los vecinos que residen sobre calle Maza deberán transitar por vías alternativas para llegar a la RP 60, al Acceso Sur (Ruta Nacional 40) o a la ciudad de Maipú.

El corte de calle Maza se extenderá en principio por dos meses, aunque puede reformularse en función del ritmo con el que se lleven adelante los trabajos que se realizan en las proximidades de la RP 60.

Ambas obras, una vez finalizadas brindarán nuevas soluciones viales y de servicios a vecinos que residen en la zona.

