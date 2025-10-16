Después del 1-0 que metió a la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20, Gianluca Prestianni compartió un video en redes donde el plantel festeja con una canción icónica del equipo colombiano. El clip generó polémica y miles de comentarios.

La Selección argentina Sub 20 venció por 1-0 a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub 20, que se disputará el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00, ante Marruecos, vencedor de Francia en los penales.

Pero el foco del postpartido no estuvo solo en el resultado. Minutos después del triunfo, Gianluca Prestianni, delantero del Benfica de Portugal, publicó un video que generó debate y risas en redes sociales.

El video del festejo

En las imágenes, se ve al plantel argentino en el vestuario saltando, cantando y bailando al ritmo de “El ritmo que nos mueve”, del cantante colombiano Ryan Castro.

Lo curioso es que esta canción, lanzada en 2024, fue adoptada por la Selección de Colombia como su himno durante la Copa América, en la que los “Cafeteros”, liderados por James Rodríguez, llegaron a la final y cayeron justamente ante Argentina por 1-0.

Una clasificación histórica

El equipo conducido por Diego Placente logró una sólida victoria ante un rival de jerarquía y se metió en la final, donde buscará su séptimo título mundial en la categoría.

Prestianni fue una de las figuras en el segundo tiempo, aportando velocidad y desequilibrio por las bandas. Su publicación, en tono de humor, fue rápidamente compartida y comentada por hinchas de ambos países.

La gran final

Argentina jugará la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos el domingo 19 de octubre a las 20:00, en busca de un nuevo título para el fútbol juvenil nacional.