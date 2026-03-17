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Profesionales de Mendoza participarán del Congreso Catastral del Bicentenario en Mar del Plata

La provincia dirá presente en un encuentro nacional clave sobre catastro, seguridad jurídica y ordenamiento territorial, que reunirá a especialistas de todo el país.

Profesionales de Mendoza fueron invitados a participar del Congreso Catastral del Bicentenario, organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. El suceso se desarrollará el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, y convocará a referentes del sector para debatir sobre temas centrales vinculados al desarrollo territorial.

¿De qué se trata el Congreso Catastral del Bicentenario?

El Congreso Catastral del Bicentenario se presenta como un espacio de intercambio técnico y profesional que reunirá a especialistas de distintas provincias con el objetivo de analizar y debatir sobre catastro, seguridad jurídica y ordenamiento territorial.

Este suceso adquiere relevancia en el contexto actual, donde las transformaciones urbanas y rurales demandan nuevas herramientas y criterios para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio argentino. Además, el enfoque federal será uno de los pilares del encuentro, promoviendo la participación activa de profesionales de todo el país.

La provincia dirá presente en un encuentro nacional clave sobre catastro, seguridad jurídica y ordenamiento territorial, que reunirá a especialistas de todo el país.

¿Qué rol tendrá Mendoza en el encuentro nacional?

La provincia de Mendoza tendrá una participación destacada en el congreso. La presidenta del Consejo Profesional de Agrimensura de Mendoza, Paola Gonella, formará parte del evento como moderadora en el eje de Regularización Dominial, uno de los temas clave dentro de la agenda.

Su intervención permitirá aportar la mirada local en un debate que busca generar consensos técnicos y fortalecer las políticas vinculadas al ordenamiento territorial en todo el país.

¿Qué dijeron los organizadores sobre la importancia del congreso?

El presidente del Consejo Profesional de Agrimensores de la Provincia de Buenos Aires, Reinaldo Beain, destacó el valor institucional del encuentro y su proyección a futuro.

“Este Bicentenario nos invita no solo a recordar nuestros orígenes, sino también a proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino”, expresó, subrayando además la importancia de una mirada federal en este tipo de instancias.

En esa línea, agregó: “Necesitamos construir consensos técnicos con participación de profesionales de todo el país que permitan actualizar criterios y acompañar las transformaciones territoriales que hoy demanda la sociedad”.

¿Por qué es importante debatir sobre catastro y ordenamiento territorial?

El debate sobre catastro y ordenamiento territorial resulta fundamental para garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, promover el desarrollo urbano planificado y evitar conflictos vinculados a la propiedad.

En este sentido, encuentros como el Congreso Catastral del Bicentenario permiten actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y avanzar hacia políticas públicas más eficientes, con una mirada integral y federal.

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