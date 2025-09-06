El pronóstico extendido del estado del tiempo para Mendoza indicó que entre el próximo martes y jueves se registrarán nevadas con acumulaciones significativas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen viajar.

Las autoridades informaron que el Paso Pehuenche, que conecta a Malargüe en Mendoza con la localidad de Talca en Chile, se encuentra actualmente habilitado para todo tipo de transporte tras el cierre temporal debido a recientes nevadas. Sin embargo, se prevé que un nuevo temporal afecte la zona durante los próximos días.

Según el pronóstico, el martes 9 de septiembre se espera una nevada con acumulación de entre 8 y 13 centímetros. Para el miércoles, se proyecta una mayor intensidad, con acumulaciones que podrían variar entre 37 y 64 centímetros. Finalmente, el jueves la nevada disminuiría, registrándose apenas de 2 a 4 centímetros de acumulación.

Recomendaciones para los viajeros

De cumplirse este pronóstico, es factible que el paso internacional se interrumpa al menos durante el miércoles, por lo que las autoridades recomiendan a los viajeros tomar precauciones para evitar inconvenientes. Esto incluye planificar traslados con anticipación, consultar los informes oficiales y contar con equipamiento adecuado para condiciones invernales.

Actualmente, el paso se encuentra habilitado para todo tipo de transporte, con horarios de egreso de 09:00 a 18:00 y de ingreso de 09:00 a 19:00. La temperatura registrada es de -4 °C, el tiempo se mantiene bueno con algo de nubosidad, el viento es prácticamente nulo y la visibilidad alcanza los 20.000 metros, condiciones que permiten un tránsito seguro por el momento.

Ante la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve, se recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al transitar.