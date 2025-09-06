Noticias Mendoza

Mendoza
Paso a Chile

Pronostican nevadas que podrían interrumpir el Paso Pehuenche

El pronóstico extendido del estado del tiempo para Mendoza indicó que entre el próximo martes y jueves se registrarán nevadas con acumulaciones significativas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen viajar.

Las autoridades informaron que el Paso Pehuenche, que conecta a Malargüe en Mendoza con la localidad de Talca en Chile, se encuentra actualmente habilitado para todo tipo de transporte tras el cierre temporal debido a recientes nevadas. Sin embargo, se prevé que un nuevo temporal afecte la zona durante los próximos días.

Según el pronóstico, el martes 9 de septiembre se espera una nevada con acumulación de entre 8 y 13 centímetros. Para el miércoles, se proyecta una mayor intensidad, con acumulaciones que podrían variar entre 37 y 64 centímetros. Finalmente, el jueves la nevada disminuiría, registrándose apenas de 2 a 4 centímetros de acumulación.

paso del pehuenche

Recomendaciones para los viajeros 

De cumplirse este pronóstico, es factible que el paso internacional se interrumpa al menos durante el miércoles, por lo que las autoridades recomiendan a los viajeros tomar precauciones para evitar inconvenientes. Esto incluye planificar traslados con anticipación, consultar los informes oficiales y contar con equipamiento adecuado para condiciones invernales.

Actualmente, el paso se encuentra habilitado para todo tipo de transporte, con horarios de egreso de 09:00 a 18:00 y de ingreso de 09:00 a 19:00. La temperatura registrada es de -4 °C, el tiempo se mantiene bueno con algo de nubosidad, el viento es prácticamente nulo y la visibilidad alcanza los 20.000 metros, condiciones que permiten un tránsito seguro por el momento.

paso-pehuenche

Ante la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve, se recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al transitar.

