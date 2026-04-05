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Pronóstico en Mendoza: nubosidad, leve viento sur e inestabilidad hacia el inicio de la semana

El reporte meteorológico anticipa días mayormente nublados, con leve viento del sur, temperaturas frescas y mejoras progresivas hacia el martes, cuando se espera cielo completamente despejado.

La provincia de Mendoza inicia la semana bajo condiciones de inestabilidad, con predominio de nubosidad, temperaturas moderadas y circulación de viento leve. Según el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil, no se prevén fenómenos severos, aunque sí algunas variaciones que marcarán el pulso del clima entre el domingo 5 y el martes 7 de abril.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 5 de abril?

El domingo se presenta con cielo mayormente nublado en toda la provincia desde las primeras horas del día. Si bien no se esperan precipitaciones significativas, no se descartan lloviznas débiles en sectores aislados, especialmente durante la mañana.

En cuanto al viento, se prevé una leve brisa del sur entre las 14:00 y las 23:00 horas, con mayor incidencia en la Zona Este y Sur provincial. Además, podría registrarse viento Zonda muy débil en áreas específicas como la precordillera, el Valle de Uspallata y el sur de Malargüe, entre el mediodía y la tarde.

Hacia la noche, la nubosidad persistirá, aunque podrían registrarse algunos claros en el Valle de Uco y el sur de Malargüe. En la alta montaña, el cielo estará despejado por la mañana, con nubosidad parcial desde las 15:00 en sectores del centro y norte, sin probabilidad de nevadas.

Las temperaturas se mantendrán frescas: la máxima alcanzará los 17°C, mientras que las mínimas rondarán los 7°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y los 10°C en el resto de la provincia.

¿Qué cambios se esperan para el lunes 6 de abril?

El lunes continuará con condiciones similares, aunque con una tendencia a la mejora hacia la tarde. El día comenzará con cielo nublado, especialmente en la Zona Este y sectores del este provincial.

El viento sur se mantendrá leve desde la mañana hasta aproximadamente las 18:00, afectando a gran parte del territorio, incluyendo Zona Norte, Este y Sur.

A partir de las 15:00 horas se espera una mejora progresiva de las condiciones, con disminución de la nubosidad y cielo parcialmente despejado hacia la tarde-noche.

En la cordillera, el panorama será más estable, con cielo completamente despejado durante toda la jornada.

Las temperaturas mostrarán un leve ascenso: la máxima alcanzará los 20°C, mientras que las mínimas se mantendrán en valores similares al domingo, con 7°C en el sur y Valle de Uco, y 10°C en el resto del llano.

¿Cómo estará el clima en Mendoza el martes 7 de abril?

El martes marcará un cambio más definido hacia condiciones estables. Se espera una jornada con cielo completamente despejado en toda la provincia, lo que favorecerá una mayor amplitud térmica.

El viento será leve, con circulación de este a oeste entre las 15:00 y las 22:00 horas, sin generar mayores complicaciones.

En la alta montaña también se prevé cielo despejado durante todo el día, consolidando un escenario de buen tiempo generalizado.

Las temperaturas continuarán en ascenso: la máxima llegará a los 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 8°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y cerca de los 10°C en el resto de Mendoza.

¿Habrá fenómenos intensos o alertas meteorológicas?

De acuerdo con la Dirección Provincial de Defensa Civil, no se registran alertas por fenómenos meteorológicos severos para los próximos días. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante de la situación, especialmente en zonas donde podrían presentarse condiciones variables como el Zonda débil en sectores de precordillera.

El informe destaca que las condiciones generales serán estables, con variaciones propias de la transición estacional, pero sin eventos que representen riesgo para la población.

¿Qué tendencia muestra el pronóstico para los próximos días?

El pronóstico extendido refleja una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas en Mendoza. Tras un domingo y lunes con nubosidad predominante y temperaturas frescas, el martes se consolidará como el día más estable, con cielo despejado y temperaturas en ascenso.

Esta evolución marca una tendencia hacia condiciones más agradables, ideales para actividades al aire libre, especialmente a partir de la segunda mitad del lunes y durante el martes.

No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en el pronóstico.

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