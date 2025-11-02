La provincia tendrá un comienzo de semana con temperaturas elevadas, circulación de viento desde el norte y presencia de Zonda en sectores del Sur y precordillera. El martes se esperan tormentas y caída de granizo en algunas zonas.
Mendoza vivirá jornadas de calor, viento Zonda y posibles tormentas durante los primeros días de noviembre, algunas de ellas con probable precipitación de granizo. El pronóstico extendido anticipa un domingo con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 30 °C, mientras que el lunes se espera la presencia de Zonda en distintas zonas de la provincia y el martes podrían registrarse lluvias intensas y caída de granizo, sobre todo en el Este y el Valle de Uco.
Domingo 2 de noviembre: cielo despejado y calor en el llano
- Viento: circulación leve desde el norte entre las 12:00 y las 22:00, especialmente en el Este provincial. En Malargüe, viento Zonda leve entre las 13:00 y las 20:00.
- Nubosidad: cielo despejado en todo el territorio, incluyendo alta montaña.
- Temperaturas promedio:
- Mínima: 6°C en Malargüe y 11°C en el resto de la provincia.
- Máxima: 29°C en el llano.
Lunes 3 de noviembre: viento Zonda y posibilidad de inestabilidad
- Viento:
- Circulación norte leve entre las 11:00 y 18:00 en el Este y Valle de Uco.
- Zonda leve entre las 14:00 y 21:00 en Malargüe, Valle de Uspallata y precordillera central y sur (promedio 40 km/h).
- Desde las 20:00 llega viento sur, con ráfagas de hasta 40 km/h.
- Nubosidad: cielo seminublado en la tarde; convección desde las 17:00 en el Sur y posible granizo durante la noche en zonas del Este y Valle de Uco.
- Alta montaña: nublado, sin precipitaciones.
- Temperaturas promedio:
- Mínima: entre 8°C y 13°C.
- Máxima: entre 30°C y 31°C.
Martes 4 de noviembre: descenso de temperatura y tormentas
- Viento: circulación leve desde el sur durante toda la jornada.
- Nubosidad: el día comenzará parcialmente nublado; hacia la tarde se desarrollarán tormentas en el Sur y Valle de Uco, extendiéndose a la Ciudad, Norte y Este durante la noche.
Posible granizo y lluvias intensas en departamentos del Este.
- Alta montaña: cielo despejado.
- Temperaturas promedio:
- Mínima: entre 7°C y 14°C.
- Máxima: 24°C.
Recomendaciones
- Evitar actividades al aire libre durante las horas del viento Zonda.
- Mantener precauciones en rutas de alta montaña por ráfagas y cambios bruscos de temperatura.
- En zonas rurales o agrícolas, estar atentos ante posible caída de granizo.
Seguimiento oficial
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y podría emitir alertas preventivas en las próximas horas.
Seguí el estado del tiempo en tiempo real
Mantenete informado sobre alertas, Zonda y tormentas en Mendoza en nuestro sitio y redes oficiales.