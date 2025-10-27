Noticias Mendoza

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

El lunes llega un frente frío con viento intenso y lloviznas en varias zonas de la provincia. Se esperan temperaturas bajas, heladas y nubosidad variable hasta el miércoles.

Pronóstico extendido Mendoza (27–29/10) – Resumen por zonas

Día / ZonaVientoNubosidad / LluviasTemperatura mínimaTemperatura máxima
Lunes 27/10Sur moderado 35–45 km/hCielo cubierto; lloviznas en Malargüe, Oeste San Rafael, Valle de Uco, Sur Gran Mendoza3°C (Malargüe/Valle de Uco) 9°C (Sur/Noreste)9–10°C
Martes 28/10Leve Este-Oeste, 13–21 hsDespejado al mediodía; heladas probables en Malargüe/Valle de Uco-2°C a -3°C (Malargüe/Valle de Uco) 2–3°C (Norte/Este)16°C
Miércoles 29/10Leve Norte-Sur, 10–21 hsSeminublado; lloviznas débiles en Malargüe y Oeste San Rafael desde la tarde0°C a -1°C (Malargüe/Valle de Uco) 3–4°C (Norte/Este)22°C

El lunes 27 de octubre llega un frente frío a Mendoza con viento sur moderado a fuerte, nubosidad generalizada y probables lloviznas en varias zonas de la provincia. Las temperaturas se mantendrán bajas y se esperan heladas matutinas en sectores del Valle de Uco y Malargüe, con un cambio gradual hacia condiciones más despejadas hacia el martes y miércoles.

Reporte extendido por días

Lunes 27/10 – Frente frío y viento fuerte

  • Viento: Sur moderado, 35 km/h en la mañana, aumentando a 40–45 km/h. Activo hasta las 22:00 hs.
  • Nubosidad: Cielo cubierto en toda la provincia; lloviznas posibles en Malargüe, Oeste de San Rafael, Valle de Uco y Sur de Gran Mendoza.
  • Alta Montaña: Nubosidad general, precipitaciones débiles a moderadas posibles.
  • Temperatura promedio en el llano:
    • Mínima: Malargüe y Valle de Uco 3°C; Sur y Noreste 9°C
    • Máxima: 9–10°C

Martes 28/10 – Despejado y heladas matutinas

  • Viento: Leve del este al oeste, 13:00–21:00 hs., afectando Zona Este y Sur.
  • Nubosidad: Mañana despejada en Malargüe y Sur del Valle de Uco; el resto más cubierto, despejándose al mediodía.
  • Alta Montaña: Cielo despejado todo el día.
  • Temperatura promedio en el llano:
    • Mínima: Malargüe y Valle de Uco -2°C a -3°C; Norte y Este 2–3°C
    • Máxima: 16°C

Miércoles 29/10 – Nubosidad variable y lluvias débiles

  • Viento: Leve de norte a sur, 10:00–21:00 hs., afectando Zona Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.
  • Nubosidad: Mañana seminublado en Malargüe y Valle de Uco; lloviznas débiles posibles desde las 14:00 hs. en Malargüe y Oeste de San Rafael.
  • Alta Montaña: Nubosidad parcial al amanecer; mal tiempo y lluvias débiles a moderadas desde mediodía.
  • Temperatura promedio en el llano:
    • Mínima: Malargüe y Valle de Uco 0°C a -1°C; Norte y Este 3–4°C
    • Máxima: 22°C

Mantenete al tanto del estado del tiempo con Noticias Mendoza y planificá tus actividades según la evolución del tiempo.

