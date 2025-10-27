El lunes llega un frente frío con viento intenso y lloviznas en varias zonas de la provincia. Se esperan temperaturas bajas, heladas y nubosidad variable hasta el miércoles.
Pronóstico extendido Mendoza (27–29/10) – Resumen por zonas
|Día / Zona
|Viento
|Nubosidad / Lluvias
|Temperatura mínima
|Temperatura máxima
|Lunes 27/10
|Sur moderado 35–45 km/h
|Cielo cubierto; lloviznas en Malargüe, Oeste San Rafael, Valle de Uco, Sur Gran Mendoza
|3°C (Malargüe/Valle de Uco) 9°C (Sur/Noreste)
|9–10°C
|Martes 28/10
|Leve Este-Oeste, 13–21 hs
|Despejado al mediodía; heladas probables en Malargüe/Valle de Uco
|-2°C a -3°C (Malargüe/Valle de Uco) 2–3°C (Norte/Este)
|16°C
|Miércoles 29/10
|Leve Norte-Sur, 10–21 hs
|Seminublado; lloviznas débiles en Malargüe y Oeste San Rafael desde la tarde
|0°C a -1°C (Malargüe/Valle de Uco) 3–4°C (Norte/Este)
|22°C
El lunes 27 de octubre llega un frente frío a Mendoza con viento sur moderado a fuerte, nubosidad generalizada y probables lloviznas en varias zonas de la provincia. Las temperaturas se mantendrán bajas y se esperan heladas matutinas en sectores del Valle de Uco y Malargüe, con un cambio gradual hacia condiciones más despejadas hacia el martes y miércoles.
Reporte extendido por días
Lunes 27/10 – Frente frío y viento fuerte
- Viento: Sur moderado, 35 km/h en la mañana, aumentando a 40–45 km/h. Activo hasta las 22:00 hs.
- Nubosidad: Cielo cubierto en toda la provincia; lloviznas posibles en Malargüe, Oeste de San Rafael, Valle de Uco y Sur de Gran Mendoza.
- Alta Montaña: Nubosidad general, precipitaciones débiles a moderadas posibles.
- Temperatura promedio en el llano:
- Mínima: Malargüe y Valle de Uco 3°C; Sur y Noreste 9°C
- Máxima: 9–10°C
Martes 28/10 – Despejado y heladas matutinas
- Viento: Leve del este al oeste, 13:00–21:00 hs., afectando Zona Este y Sur.
- Nubosidad: Mañana despejada en Malargüe y Sur del Valle de Uco; el resto más cubierto, despejándose al mediodía.
- Alta Montaña: Cielo despejado todo el día.
- Temperatura promedio en el llano:
- Mínima: Malargüe y Valle de Uco -2°C a -3°C; Norte y Este 2–3°C
- Máxima: 16°C
Miércoles 29/10 – Nubosidad variable y lluvias débiles
- Viento: Leve de norte a sur, 10:00–21:00 hs., afectando Zona Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.
- Nubosidad: Mañana seminublado en Malargüe y Valle de Uco; lloviznas débiles posibles desde las 14:00 hs. en Malargüe y Oeste de San Rafael.
- Alta Montaña: Nubosidad parcial al amanecer; mal tiempo y lluvias débiles a moderadas desde mediodía.
- Temperatura promedio en el llano:
- Mínima: Malargüe y Valle de Uco 0°C a -1°C; Norte y Este 3–4°C
- Máxima: 22°C