

Mendoza
Estado del tiempo

Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó condiciones variables durante las próximas jornadas, con paso de viento sur, nubosidad parcial, ascenso de temperatura y la posible presencia de Zonda el domingo en zonas de precordillera y Malargüe.

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, con asiento en Mendoza, anticipa un pronóstico de un fin de semana con cambios en el tiempo y posible viento Zonda. Este viernes 17 de octubre, el viento del sur se hará sentir desde las 9 hasta las 21, con intensidad leve a moderada y alcance provincial. Habrá precipitaciones aisladas en el Valle de Uco, Tupungato, Agrelo y Perdriel, además de sectores del Este y Sur mendocino. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, con temperaturas que rondarán los 23 °C de máxima y mínimas de 6 °C a 13 °C, según la región.

Para el sábado 18, el viento rotará al norte desde media mañana y se mantendrá durante toda la jornada. Se espera tiempo más estable y templado, con cielo seminublado en gran parte de la provincia y temperaturas en ascenso: máxima de 26 °C y mínimas entre 4 °C y 11 °C.

El domingo 19, el viento persistirá del norte al sur, con ráfagas de hasta 45 km/h en el Este y sectores del Sur. Además, podría presentarse Zonda débil entre las 13 y las 20 horas en la precordillera y Malargüe. La temperatura seguirá en aumento, con una máxima cercana a los 29 °C.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica, especialmente por las condiciones ventosas del domingo.

