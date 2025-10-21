Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Alumnos de la escuela 4-024 reclamaron este martes por falta de desratización, problemas eléctricos, escasez de sanitarios y riesgo en el perímetro del edificio. La dirección afirma que elevó pedidos desde 2018 sin respuesta.

Estudiantes de la escuela 4-024 Bellas Artes, ubicada a metros de la Casa de Gobierno de Mendoza, realizaron este martes una protesta en la puerta del establecimiento —Patricias Mendocinas y Pedro Molina— para denunciar condiciones de salubridad e infraestructura que, aseguran, afectan el desarrollo de las clases.

Según los alumnos, el edificio presenta una plaga de ratas y arañas. Desde la dirección manifestaron que la situación es crítica desde hace años y que, recientemente, se habría visto una rata viviendo en el bebedero, un hecho presenciado por varios estudiantes. La institución solicitó desinfección y desratización durante 2024, pero afirman no haber recibido respuesta.

Seguridad perimetral y acceso al edificio

La dirección informó que desde 2018 reclama el cierre perimetral del predio. Señalan que personas en situación de calle duermen en la puerta del colegio, lo que obliga al personal a llamar a la policía cada mañana para evitar ingresos al establecimiento.

Aulas sin luz, patio insuficiente y sanitarios colapsados

Los estudiantes denunciaron además que hay dos aulas sin luz y que el edificio es insuficiente para la matrícula actual. Debido al tamaño reducido del patio, las clases de educación física se dictan en la UTN. A esto —sostienen— se suma la escasez de sanitarios, lo que provoca colapso de los baños por la alta demanda.

