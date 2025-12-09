Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Protesta frente a la Legislatura mientras el Senado debate leyes mineras

Mientras el Senado trata cuatro proyectos impulsados por el Ejecutivo, una fuerte movilización antiminera reúne a científicos, ambientalistas y vecinos que advierten sobre riesgos ambientales y denuncian presiones por un informe del CONICET.

Este martes, mientras la Cámara de Senadores de Mendoza inició el debate de cuatro proyectos mineros promovidos por el Ejecutivo provincial, una multitudinaria protesta se desarrolla en el exterior de la Legislatura. La manifestación reúne a organizaciones sociales, grupos ambientalistas, vecinos e investigadores que alertan sobre las consecuencias ambientales de las iniciativas en discusión.

EN VIVO: el Senado decide sobre la minería en Mendoza en medio de protestas

¿Qué proyectos mineros analiza hoy el Senado?

La sesión comenzó con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos específicos, entre ellos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II. Se trata de dos de los expedientes más sensibles dentro del paquete minero impulsado por el Gobierno.

¿Por qué se movilizan científicos del CONICET?

Entre los manifestantes se sumaron trabajadores de la ciencia. Una investigadora del CONICET sostuvo que la protesta es una “lucha fundamental para el pueblo de Mendoza” y remarcó que el eje central es la defensa del agua, afirmando que “no es posible la vida en este territorio sin el agua”.

Los científicos explicaron que buscan una “ciencia digna” al servicio de la sociedad y no subordinada a intereses corporativos. Señalaron que, como productores de conocimiento, elaboran informes que muestran impactos ambientales negativos asociados a ciertos desarrollos mineros.

¿Qué pasó con el informe del CONICET que generó polémica?

La tensión aumentó tras la controversia por un informe reciente del CONICET que advertía sobre posibles impactos de la minería en la provincia. Según los manifestantes, el documento estuvo disponible para la población, pero “fue bajado por presiones” pocos días después.

A pesar de su remoción formal, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciencia continúa difundiendo el contenido, afirmando que es fruto de su trabajo y está destinado al servicio de la comunidad.

¿Cuál es el trasfondo del conflicto?

La protesta refleja el choque entre el impulso extractivista promovido por el Ejecutivo y la preocupación de sectores sociales y científicos que priorizan la preservación del agua y del territorio. La discusión sobre los proyectos mineros vuelve a exponer una fractura histórica en Mendoza: el equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.

