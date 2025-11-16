Noticias Mendoza

Mendoza
Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

La Bolsa de Comercio de Mendoza encabezará el Puente Andino, una plataforma que integrará proyectos de Argentina, Chile, Perú y otros países con los mercados de capitales globales.

Mendoza dio un paso estratégico en la agenda minera y energética de la región andina. Con la firma de un acuerdo internacional histórico, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) quedó posicionada como sede del nuevo Hub Financiero de Minería, Energía y Mercados de Capitales, desde donde se coordinará la iniciativa del Puente Andino. Este espacio busca conectar proyectos de Argentina, Chile, Perú y otros países andinos con los mercados de capitales globales.

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

El acuerdo se concretó durante el Finance Day & TSX Roadshow realizado en la sede de la BCM, evento que reunió a gobiernos, bolsas internacionales, inversores globales y empresas estratégicas. La firma reafirma a Mendoza como punto de encuentro regional para inversión, financiamiento y articulación técnica.

Romano: “La BCM será el centro del Hub Financiero en desarrollo”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Luis Romano, destacó el rol central que asume la institución:
“Este acuerdo nos pone como el centro del Hub Financiero de Minería y Energía en desarrollo. La Bolsa de Comercio de Mendoza será la sede del Puente Andino e intervendrá en todas las actividades educativas, técnicas y de vinculación que impulsen la integración financiera regional”.

Una alianza internacional estratégica

El convenio fue suscripto por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el presidente de la BCM, Luis Romano; el director para Sudamérica de la Bolsa de Comercio de Toronto, Guillaume Légaré; y la líder de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de BYMA, Julieta Artal Conte.

Latorre subrayó el impacto geopolítico del acuerdo: “Mendoza vuelve a ocupar un lugar estratégico en la economía global. La provincia proyecta su liderazgo a través de la Bolsa de Comercio de Mendoza, que se transforma en un motor para la integración financiera y la cooperación regional”.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó el valor simbólico e histórico de la firma:
“Este recinto generaba en la historia las condiciones económicas para nuestra industria vitivinícola, era un hub financiero para ese sector. Hoy pretendemos que cumpla ese mismo rol para la minería”.

También participaron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Catamarca, Raúl Jalil; y Jujuy, Carlos Sadir.

Interés internacional y mirada canadiense

Guillaume Légaré, de la Bolsa de Comercio de Toronto, señaló el potencial de la articulación desde Mendoza:
“Hemos seleccionado 30 iniciativas de Argentina y Chile y destacamos el rol de la Bolsa de Comercio de Mendoza como plataforma para este diálogo con inversores”.

Las funciones del Puente Andino desde Mendoza

Como sede del Hub Financiero de Minería y Energía, la BCM será responsable de:

  • Recibir delegaciones internacionales y coordinar rondas de inversión.
  • Organizar foros regionales de capital, como el Foro de Capital Andino y el Día de las Finanzas.
  • Desarrollar talleres técnicos sobre financiamiento, criterios ESG, permisos, infraestructura y preparación de proyectos.
  • Impulsar actividades de educación financiera para gobiernos, empresas estatales y compañías exploradoras.
  • Brindar infraestructura y soporte institucional para la operación permanente del Puente Andino.
  • Alojar parte de las operaciones regionales de la nueva plataforma.

La puesta en marcha de este hub consolida a Mendoza como un actor clave en la integración minera, energética y financiera de la región andina.

