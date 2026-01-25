Corte preventivo en la Ruta 7 por lluvias en alta montaña y alerta naranja en Mendoza

Las intensas lluvias registradas este domingo en la zona de montaña provocaron un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, mientras Mendoza permanece bajo alerta naranja por tormentas fuertes y posible caída de granizo.

Las lluvias que afectaron este domingo a la zona de alta montaña de Mendoza obligaron a disponer un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada.

¿Por qué está cortada la Ruta Nacional 7 en Mendoza?

La interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantendrá hasta que descienda el caudal de agua. En el lugar trabaja personal de Vialidad Provincial, que realizará tareas de mantenimiento una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

Además, un sector de la Ruta Provincial 13 también quedó intransitable.

¿Qué alerta rige para Mendoza este domingo?

Mendoza continúa bajo alerta naranja por fuertes lluvias, con probabilidad de caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza a todo el territorio provincial.

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas?

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones más intensas se iniciarían durante la tarde de este domingo y se extenderían hasta la madrugada del lunes, con riesgo de tormentas localmente fuertes.

¿Qué daños dejó la tormenta del sábado en Mendoza?

La tormenta registrada el sábado dejó un saldo de 177 incidentes y rutas intransitables en distintos puntos de la provincia, según el reporte oficial del Gobierno. Las alertas por lluvias se mantienen para el Sur provincial, Valle de Uco, Gran Mendoza y alta montaña.

Departamentos más afectados