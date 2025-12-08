¿Qué pasó con la alumna de 14 años que se atrincheró armada en una escuela?

A más de dos meses del hecho que conmocionó a La Paz, la Justicia avanza en determinar si la adolescente fue víctima de grooming. Mientras tanto, continúa el ciclo lectivo bajo escolaridad protegida y el expediente penal fue derivado al Gran Mendoza.

El caso de la alumna de 14 años que se atrincheró con una pistola 9 milímetros en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, sigue sumando derivaciones judiciales. Mientras se investigan las razones que la llevaron a ingresar armada al establecimiento el 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía analiza si la joven fue víctima de grooming por parte de un contacto extranjero que la habría manipulado y extorsionado.

¿Qué determinó la investigación tras el episodio ocurrido en la escuela de La Paz?

Luego de que la adolescente se entregara tras cinco horas de tensión, la investigación inicial apuntó a definir si había sufrido algún tipo de delito intrafamiliar. Tras descartarse esta hipótesis, quedó nuevamente al cuidado de sus padres y la pesquisa se orientó a indagar el origen del arma y los factores que motivaron su conducta.

El Equipo Técnico Interdisciplinario dispuso medidas tutelares y determinó que la estudiante finalice el ciclo lectivo 2025 bajo escolaridad protegida, sin asistir al aula.

¿Por qué se investiga un posible caso de grooming?

Según informaciones aportadas por los padres y entrevistas preliminares, la menor habría mantenido conversaciones por WhatsApp con un contacto desconocido, a quien enviaba imágenes íntimas a cambio de dinero depositado en una cuenta.

Ese contacto sería una persona extranjera y utilizaba como foto de perfil una imagen exhibiendo un arma de fuego, elemento que los investigadores consideran clave para entender el episodio ocurrido en el colegio.

La causa, inicialmente tramitada en La Paz, fue trasladada al Gran Mendoza por su alto impacto local y quedó a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Laura Nieto. No hay detenidos ni imputados hasta el momento.

¿Cómo continúa la situación escolar y legal de la adolescente?

Además de permanecer bajo acompañamiento profesional, la adolescente deberá ser evaluada nuevamente para definir su continuidad educativa en 2026.

En La Paz —uno de los departamentos menos poblados de la provincia— su identidad trascendió rápidamente, por lo que especialistas consideran fundamental preservar su integridad emocional.

En el plano penal, la investigación sigue activa y se esperan peritajes informáticos y nuevas entrevistas.

¿Cómo fue el día del operativo en la escuela Marcelino Blanco?

El 10 de septiembre, la joven ingresó al colegio con una pistola 9 mm que había sustraído a su padre, miembro de la Policía de San Luis. Tras mostrar el arma a algunos compañeros, la escuela fue evacuada y comenzó un operativo que incluyó negociadores y personal especializado.

Durante cinco horas permaneció sola, efectuó disparos intimidatorios y finalmente se entregó sin generar heridos. Fue trasladada en ambulancia al hospital para evaluación y asistencia.