Rally Race Sudamericano en San Rafael: Gerardo Roldán representará al departamento en la categoría T2

San Rafael se prepara para vivir uno de los grandes sucesos deportivos del año con la llegada del Rally Race Sudamericano, una competencia que reúne a motos, quads, UTV y camionetas y que posiciona al departamento en el calendario internacional del deporte motor. Del 5 al 7 de marzo, pilotos de distintos países recorrerán exigentes terrenos mendocinos y, entre ellos, habrá presencia local: Gerardo Roldán, quien competirá en la categoría T2 a bordo de su Toyota Hilux.

¿Cuándo se disputa el Rally Race Sudamericano en San Rafael?

El Rally Race Sudamericano se desarrollará del 5 al 7 de marzo, en el marco de una etapa que tendrá a San Rafael como uno de los escenarios centrales del recorrido.

La llegada de la competencia fue posible gracias a una gestión del municipio, que apostó por traer al departamento un suceso deportivo de jerarquía continental. La carrera es considerada la más importante del calendario sudamericano en la modalidad rally raid, una disciplina caracterizada por largos trayectos sobre terrenos naturales, navegación exigente y alta resistencia mecánica.

Durante esas jornadas, la ciudad y sus alrededores recibirán a equipos técnicos, pilotos y fanáticos del off road, generando además un fuerte movimiento turístico y económico.

¿Quién es Gerardo Roldán, el piloto sanrafaelino que competirá?

El representante local será Gerardo Roldán, un piloto con amplia trayectoria en el campeonato mendocino que decidió dar el salto y medirse con figuras internacionales del rally raid.

Roldán competirá en la categoría T2, destinada a camionetas con preparación específica pero que mantienen una base de producción. Lo hará con su Toyota Hilux, uno de los modelos más utilizados en este tipo de competencias por su robustez y confiabilidad en terrenos extremos.

“Aprovechamos que el certamen llega a San Rafael y decidimos sumarnos con mucho esfuerzo. La etapa local tiene territorios duros como las Dunas de El Nihuil, algo que no se encuentra en todos lados”, explicó el piloto en la previa.

Consciente del nivel que tendrá la competencia, Roldán remarcó que el objetivo es realizar un buen papel y representar a San Rafael de la mejor manera frente a corredores de fuste internacional.

¿Qué recorridos tendrá la competencia en el sur mendocino?

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el trazado por escenarios naturales emblemáticos del departamento.

Entre los puntos destacados aparecen las Dunas de El Nihuil, un sector reconocido por su complejidad técnica y por exigir al máximo tanto a pilotos como a máquinas. La arena profunda, los desniveles y la navegación sobre médanos convierten a esta zona en un verdadero desafío.

También habrá acción en los zanjones La Hedionda y El Chancho, sectores que combinan terrenos irregulares, cauces secos y caminos de difícil tránsito, ideales para el formato rally raid.

Además, el Vivac estará abierto al público en el Parque Yrigoyen, donde los fanáticos podrán acercarse para ver de cerca los vehículos, dialogar con los equipos y vivir la experiencia desde adentro.

¿Por qué es importante este suceso para San Rafael?

La realización del Rally Race Sudamericano en San Rafael no solo implica un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad estratégica para el departamento.

Por un lado, posiciona al destino en el mapa internacional del deporte motor, mostrando sus paisajes y su capacidad organizativa. Por otro, genera movimiento en hotelería, gastronomía y comercios, en un fin de semana que promete una importante afluencia de visitantes.

En ese contexto, la presencia de un piloto local potencia aún más el interés de la comunidad. La identificación con un competidor propio suele multiplicar el acompañamiento en los recorridos y en el Vivac.

Roldán, en ese sentido, agradeció “a la Municipalidad por traer este tipo de eventos a San Rafael” e invitó a los sanrafaelinos, especialmente a los amantes del deporte motor, a sumarse y acompañar. “Que se acerquen a hacer el aguante, a visitar el Vivac abierto en el Parque Yrigoyen y también los recorridos especiales en El Nihuil y los zanjones”, expresó.

Con expectativa creciente, motores listos y terrenos preparados, San Rafael se apresta a vivir tres días de pura adrenalina, donde la pasión por el off road tendrá acento local y un nombre propio: Gerardo Roldán.