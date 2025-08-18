Noticias Mendoza

Deportes
FACPyR

Ramón Sánchez es candidato al sillón presidencial de la FACPyR

El recordado estratega de escuadras tales como la Municipalidad de Maipú, AMARU, San Luis Somos Todos, entre otros, competirá con Marcelo Lanzi por la presidencia del ciclismo nacional.

El legendario ciclista y entrenador sanjuanino, Ramón Francisco Sánchez, muchos años afincado en Mendoza y ahora radicado en San Luis, es candidato a presidente para conducir la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) que actualmente lidera Marcelo Eduardo Lanzi, el hijo del recordado periodista Eduardo Lanzi.

“Actualmente vivo en San Luis y desde hace bastante tiempo me venían proponiendo esta posibilidad para postularme. La verdad es que me ha gustado la propuesta y ya estamos trabajando para presentarnos en las próximas elecciones que imagino será a mediados del año próximo” señaló el astuto entrenador en el programa “Mendoza Deportiva” que se emite por Radio Jornada (91.9).

“El Zorro Sanjuanino” llegó a Mendoza en el año 1979 junto a Roberto Bernard y Juan Domingo Jácamo para sumarse al pelotón mayor de nuestro ciclismo. Desde ahí se fue haciendo de un prestigio, convirtiéndose en uno de los ciclistas más querido por los aficionados mendocinos que ven con buenos ojos el recambio en la cúpula del ciclismo a nivel nacional.

“Don Ramón” ha sido un exitoso ciclista, un gran entrenador y ahora quiere probarse como dirigente n el ciclismo nacional. 

“De a poco me fueron convenciendo y la verdad es que me he entusiasmado con esta posibilidad. No veo las cosas tan complejas pero es buenos un cambio, muchos años en el poder aburguesa” dijo “Don Ramón”.

