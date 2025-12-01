Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

La Justicia ordenó que un fiscal subrogante retome una causa vinculada a presuntos hechos ocurridos durante un rito de bienvenida en un equipo de hockey. El expediente había sido archivado en mayo.

El Juzgado Penal Colegiado N° 2 dispuso que la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual continúe investigando una denuncia realizada por una joven que, cuando tenía 16 años, participó de una actividad interna del plantel de hockey del Club Alemán. La causa, que involucra a seis jugadoras del equipo, deberá ser analizada nuevamente luego de que la querella apelara el archivo dispuesto meses atrás.

¿Por qué se decidió reabrir la causa?

La fiscal María de la Mercedes Moya había determinado que los hechos descriptos no constituían delito y archivó el caso. Sin embargo, los abogados de la joven apelaron la medida y plantearon que era necesario profundizar la investigación.

El juez Diego Flamant hizo lugar al planteo, apartó a la fiscal y ordenó que la causa vuelva a ser instruida por un fiscal subrogante, al considerar que había elementos que ameritaban una revisión más exhaustiva.

¿Qué aspectos tomó en cuenta la Justicia?

Según publicó diario Los Andes, el magistrado consideró que la dinámica relatada por la denunciante y las circunstancias del episodio requerían una valoración más amplia, especialmente por la posible existencia de actos sin consentimiento.

El hecho habría ocurrido en un sector interno del club, institución que fue la primera en comunicar lo sucedido a las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el episodio investigado?

De acuerdo con el relato presentado por la familia de la adolescente, el episodio se produjo durante una actividad de bienvenida al equipo superior. Según la denuncia, varias jugadoras mayores participaron en dinámicas que la joven describió como inapropiadas y humillantes.

La querella sostiene que la adolescente se sintió presionada a participar y que algunas acciones habrían tenido connotación sexual, motivo por el cual llevaron el caso a la Justicia.

¿Qué dicen las jugadoras señaladas?

Las diez jugadoras mencionadas en el expediente negaron las acusaciones. En su descargo ante la comisión directiva del club afirmaron que se trató de juegos grupales habituales, sin intención de incomodar a nadie y sin contenido sexual.

Aseguraron, además, que la participación de las menores no fue forzada y que nunca existió contacto inapropiado. También expresaron que la difusión del caso generó un clima de tensión y afectó su imagen.