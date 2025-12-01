Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

La Justicia ordenó que un fiscal subrogante retome una causa vinculada a presuntos hechos ocurridos durante un rito de bienvenida en un equipo de hockey. El expediente había sido archivado en mayo.

El Juzgado Penal Colegiado N° 2 dispuso que la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual continúe investigando una denuncia realizada por una joven que, cuando tenía 16 años, participó de una actividad interna del plantel de hockey del Club Alemán. La causa, que involucra a seis jugadoras del equipo, deberá ser analizada nuevamente luego de que la querella apelara el archivo dispuesto meses atrás.

¿Por qué se decidió reabrir la causa?

La fiscal María de la Mercedes Moya había determinado que los hechos descriptos no constituían delito y archivó el caso. Sin embargo, los abogados de la joven apelaron la medida y plantearon que era necesario profundizar la investigación.

El juez Diego Flamant hizo lugar al planteo, apartó a la fiscal y ordenó que la causa vuelva a ser instruida por un fiscal subrogante, al considerar que había elementos que ameritaban una revisión más exhaustiva.

¿Qué aspectos tomó en cuenta la Justicia?

Según publicó diario Los Andes, el magistrado consideró que la dinámica relatada por la denunciante y las circunstancias del episodio requerían una valoración más amplia, especialmente por la posible existencia de actos sin consentimiento.

El hecho habría ocurrido en un sector interno del club, institución que fue la primera en comunicar lo sucedido a las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el episodio investigado?

De acuerdo con el relato presentado por la familia de la adolescente, el episodio se produjo durante una actividad de bienvenida al equipo superior. Según la denuncia, varias jugadoras mayores participaron en dinámicas que la joven describió como inapropiadas y humillantes.

La querella sostiene que la adolescente se sintió presionada a participar y que algunas acciones habrían tenido connotación sexual, motivo por el cual llevaron el caso a la Justicia.

¿Qué dicen las jugadoras señaladas?

Las diez jugadoras mencionadas en el expediente negaron las acusaciones. En su descargo ante la comisión directiva del club afirmaron que se trató de juegos grupales habituales, sin intención de incomodar a nadie y sin contenido sexual.

Aseguraron, además, que la participación de las menores no fue forzada y que nunca existió contacto inapropiado. También expresaron que la difusión del caso generó un clima de tensión y afectó su imagen.

También puedes leer

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Te puede interesar

Guaymallén

Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC

Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Estado del tiempo

Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”